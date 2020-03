BBC Soa modo escuro agora ao vivo no iOS

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A BBC adicionou um modo escuro ao seu popular aplicativo de rádio e podcast para iOS: BBC Sounds.

Normalmente apresentado em fundo branco, o aplicativo agora pode ser definido no modo escuro através das configurações. Como alternativa, você pode configurá-lo para refletir o modo visual do seu iPhone. Dessa forma, se você alternar do modo claro para escuro no seu aparelho, ou vice-versa, o aplicativo também mudará automaticamente.

O novo modo facilita a visualização rápida de texto na tela (em nossa opinião), por isso é muito bem-vindo. A atualização também aparecerá na versão Android em breve.

Outras mudanças recentes no aplicativo BBC Sounds incluem reprodução aprimorada e gerenciamento de download mais fácil.

Existem também novas categorias, rebobinar ao vivo, reiniciar e pausar, além da adição de um timer de suspensão.

BBC Sounds é o aplicativo de música gratuito da empresa para ouvintes no Reino Unido, que pode usá-lo para ouvir qualquer estação de rádio da BBC ao vivo. Ele também oferece uma excelente linha de podcasts, incluindo nosso favorito em particular, That Peter Crouch Podcast.

Também existem listas de reprodução de músicas, geralmente criadas por estações diferentes ou por seus convidados.

Você pode baixar o aplicativo BBC Sounds via Apple App Store ou Google Play, respectivamente.