O que é o Arlo Safe e o que ele faz?

(Pocket-lint) - Arlo introduziu um novo aplicativo e dispositivo nos EUA que dão paz de espírito para aqueles que voltam para casa à noite.

AArlo Safe expande a tecnologia de segurança da empresa para fora de casa - a fim de proporcionar segurança pessoal 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Aqui explicamos o que ela é e o que faz.

O que é a Arlo Safe?

O Arlo Safe consiste em um aplicativo para iOS e Android que você instala em seu telefone, mais um dispositivo - o Botão Arlo Safe - que você pode caber em um chaveiro ou em um bolso e usar para alertar instantaneamente os serviços de emergência para sua localização.

O aplicativo pode ser usado sem o Botão, com sua própria funcionalidade de resposta de emergência de um toque, além de um recurso de segurança familiar para ver a localização atual dos membros da família (que também têm o aplicativo instalado) e enviar-lhes ajuda se necessário.

Ele também fornece recursos de detecção de colisões e resposta, que não apenas alerta os serviços de emergência no caso de um acidente com um veículo, mas também pode gravar áudio e vídeo automaticamente para ajudar os socorristas a ter uma melhor idéia do que aconteceu.

"Com o Arlo Safe, estamos aproveitando a experiência premiada do Arlo em matéria de segurança doméstica inteligente e design intuitivo e fácil de usar para oferecer o aplicativo de segurança mais seguro e abrangente que acompanha nossas vidas modernas e ocupadas", disse o SVP de produtos do Arlo, Tim Johnston.

O que o aplicativo Arlo Safe faz?

O recurso de resposta de emergência de um toque do Arlo Safe permite que os usuários falem diretamente com agentes ao vivo, que permanecerão em linha até a chegada da ajuda. Ele também fornecerá informações críticas de serviços, dependendo do incidente.

A funcionalidade de segurança familiar permite que os usuários enviem pedidos de check-in para membros da família optantes. E, permite aos usuários definir lugares comuns, como casa, escola ou escritório, para que notificações possam ser enviadas caso um membro da família saia ou chegue.

O que é o Botão de Segurança Arlo?

O Arlo Safe Button é um pequeno dispositivo que literalmente hospeda um botão que um usuário pode apertar para pedir ajuda silenciosamente.

Quanto custa o Arlo Safe?

O aplicativo Arlo Safe é gratuito para download. Algumas características são gratuitas.

Alguns outros recursos exigem uma taxa de assinatura mensal, no entanto, com preços a partir de US$ 4,99 por mês para um indivíduo. Um plano familiar custa $9,99 por mês, enquanto um plano Arlo Safe and Secure Pro custa $19,99 por mês, mas cobre o Arlo Safe e recursos para os produtos de segurança doméstica da empresa.

O Arlo Safe Button está disponível por $29,99. Alternativamente, um Plano Familiar Arlo Safe inclui dois Botões e uma assinatura de um ano para o plano familiar.

Você pode saber mais no próprio site da Arlo nos EUA.

