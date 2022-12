A Apple TV pode finalmente estar chegando ao Android

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple teve uma maneira de alguns usuários Android acessarem sua plataforma de TV Apple em seus telefones via navegadores por um tempo, mas há muito tempo não conseguiu fornecer um aplicativo adequado para a plataforma.

Isso parece que pode finalmente mudar, no entanto, depois que um leaker proeminente com um histórico sólido indicou que a Apple está finalmente planejando um aplicativo autônomo.

Não há aqui uma linha do tempo da ShrimpApplePro, mas isso não é nenhuma surpresa - a Apple tem jogado o longo jogo desta vez há algum tempo.

O aplicativo exclusivo

da Apple TV está chegando ao Android, atualmente ainda são testes beta internos. Em breve será lançado.

Oh Apple Music app para Android também está sendo atualizado - ShrimpApplePro (@VNchocoTaco) 20 de dezembro de 2022

Com a Apple TV+ se tornando cada vez mais parte do planejamento a longo prazo da Apple, no entanto, faz sentido finalmente dar uma forma adequada para os usuários acessarem sua programação, mesmo que não sejam usuários de iPhone ou iPad.

Afinal, há algum tempo existe um aplicativo da Apple TV no Android TV, portanto não é como se todo o conceito de um aplicativo fora do ecossistema Apple ainda fosse anátema.

Com a Apple TV também já disponível em consoles de jogos e uma gama de TVs inteligentes entre outros dispositivos, aqui se espera que este sinal de que os dispositivos Android estão finalmente vindo do frio.

Escrito por Max Freeman-Mills.