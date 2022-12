Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O aplicativo de transmissão de música da Apple, Apple Music, receberá uma atualização por via aérea em dezembro que introduz um recurso semelhante ao karaokê. Chamado Apple Music Sing, ele permite tocar uma música e ver a letra em tempo real enquanto a música toca e até mesmo ajustar os níveis de voz para que você possa se apresentar. Tenha em mente que Spotify lançou um recurso de karaokê em junho passado. Mas é mais uma experiência de jogo que grava sua voz e avalia sua performance. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Apple Music Sing.

O que é Apple Music Sing?

A Apple Music expandiu sua experiência musical com um novo karaokê, chamado Apple Music Sing, que permite aos assinantes cantar facilmente ao longo de dezenas de milhões de músicas. Há dois componentes no Apple Music Sing: vocais ajustáveis e letras de música em tempo real. A Apple disse que você pode "cantar com os vocais originais do artista, assumir a liderança, ou misturá-la com milhões de músicas no catálogo Apple Music", tudo isso enquanto vê "múltiplas visualizações líricas" que podem ajudar a "assumir a liderança, realizar duetos, cantar backup, e muito mais".

Como usar o Apple Music Sing

A Apple Music Sing estará disponível no final deste mês para assinantes da Apple Music em todo o mundo. Para ver se já está disponível para você, abra a última versão do aplicativo Apple Music e escolha uma música para tocar. Enquanto a música toca, você verá um botão de letra de música na barra de navegação inferior (é um símbolo de citação em uma bolha de chat). Toque nele para ver a letra da música em tempo real.

Você pode cantar junto com a canção com letras animadas que dançam ao ritmo dos vocais. A Apple disse que as linhas vocais cantadas simultaneamente podem animar independentemente dos vocais principais para facilitar o acompanhamento, enquanto vários vocalistas mostram em lados opostos da tela para fazer duetos ou faixas com vários cantores mais fáceis de cantar. Se você quiser ajustar os níveis vocais da música, basta pressionar uma letra e você verá o deslizador de volume (representado acima - tem um símbolo de microfone com estrelas). Mova a barra deslizante para baixo para apagar os vocais.

Quais dispositivos suportam o Apple Music Sing?

Você pode usar o recurso Apple Music Sing no aplicativo Apple Music no iPhone (iPhone 11 e posteriores), iPad (como o modelo da 9ª geração do ano passado), e o mais recente Apple TV 4K. Os dispositivos Android suportam letras em tempo real, mas não permitem que você ajuste os níveis vocais.

Todas as músicas funcionam com o Apple Music Sing?

Não, mas a Apple disse que o recurso estará disponível em todo o mundo para "dezenas de milhões" de faixas. A Apple também planeja compartilhar mais de 50 listas de reprodução com músicas "otimizadas" para o recurso Apple Music Sing. Não forneceu uma data de lançamento, mas pode-se supor que elas chegarão em dezembro ao lado da Apple Music Sing.

Você precisa de uma assinatura para usar o Sing?

O Apple Music Sing é exclusivo para assinantes do Apple Music Sing. Para saber mais sobre o Apple Music e quanto custa a assinatura, veja o guia separado do Pocket-lint.

Quando o Apple Music Sing estará disponível?

O Apple Music Sing estará disponível em todo o mundo em dezembro de 2022.

Gostaria de saber mais?

Veja o post do blog da Apple sobre o Apple Music Sing para mais detalhes.

