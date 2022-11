O Reino Unido examina a Apple, Google sobre seu controle de aplicativos e navegadores web

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple e o Google estão ambos sendo investigados pelo Reino Unido sobre se exercem muito controle sobre aplicativos e navegação móvel na web.

A Apple, em particular, se viu na extremidade receptora de atenção indesejada no que diz respeito à forma como exige que todos os aplicativos para iPhone e iPad sejam baixados através de sua App Store. Agora está novamente na casa do cão, desta vez sobre a forma como impede que os provedores de jogos em nuvem disponibilizem aplicativos. Há também uma investigação na Apple e no Google sobre o controle que a dupla tem sobre os navegadores web móveis aos quais os usuários de telefones celulares têm acesso.

A investigação vem após uma consulta inicial que pediu comentários sobre a situação, havendo "apoio substancial para uma investigação mais completa sobre a forma como a Apple e o Google dominam o mercado de navegadores móveis e como a Apple restringe os jogos em nuvem através de sua App Store".

Ao anunciar a investigação, a Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido (CMA) disse que "os desenvolvedores web reclamaram que as restrições da Apple, combinadas com o subinvestimento sugerido na tecnologia de seu navegador". As empresas de jogos em nuvem também reclamaram que a Apple está "atrasando a inovação e acrescentando custos desnecessários", impedindo que seus aplicativos sejam disponibilizados aos usuários.

Sem a permissão de aplicativos de jogos em nuvem na App Store, serviços como o Xbox Cloud Gaming têm que ser executados através de um website. Tanto a Apple quanto o Google afirmam que quaisquer restrições que tenham para proteger seus usuários.

Escrito por Oliver Haslam.