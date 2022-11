Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O autocorreção no iPhone às vezes é legal. Outras vezes, pode ser uma dor total no... bem, vamos apenas dizer que você pode querer desligá-lo. Quando isso acontecer, basta saber que é fácil e que pode ser feito em menos de cinco segundos. Tudo o que você tem que fazer é mergulhar no aplicativo Settings. Aqui está tudo o que você precisa saber.

O que é autocorreção no iPhone?

Autocorreção é tecnicamente chamada de "Auto-Correção". De acordo com a Apple, este recurso do software usa seu dicionário de teclado para marcar as palavras enquanto você digita. Ele tem como objetivo corrigir automaticamente as palavras mal soletradas para você. Para utilizá-lo, basta digitar um campo de texto em seu iPhone, iPad ou iPod Touch.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Como desativar a 'Auto-Correção' em seu iPhone

Certifique-se de que você está executando a última versão do iOS em seu iPhone. Os passos abaixo também funcionam no iPad e iPod Touch.

Abra o aplicativo Settings. Toque em Geral > Teclado. Desligue a Auto-Correção. Por padrão, a Autocorreção está ativada.

A autocorreção é diferente do texto preditivo?

Sim. A função "Autocorreção" da Apple é separada de sua função "texto preditivo". Com o texto preditivo, você pode escrever e completar frases inteiras com apenas alguns toques.

Conforme você digita, você verá escolhas de palavras e frases que você mais provavelmente irá tocar a seguir. A Apple disse que seu software serve recomendações de texto com base em suas conversas passadas, estilo de escrita e até mesmo sites que você visita no Safari. Para ativar ou desativar a previsão de texto, vá para Configurações > Geral > Teclado, e desligue a previsão.

Melhor VPN 2022: Os 10 melhores negócios VPN nos EUA e no Reino Unido Por Roland Moore-Colyer · 14 Setembro 2021 Se você está procurando usar uma VPN para mantê-lo seguro on-line ou sites bloqueados por geo-desbloqueio, nós temos cobertura de NordVPN,

Deseja saber mais?

Verifique a página de suporte da Apple para obter mais detalhes.

Escrito por Maggie Tillman.