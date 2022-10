Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple lançou uma rodada de atualizações de software que incluiu um aumento de preços para Apple Music e Apple TV+ (e posteriormente, Apple One).

Como foi visto pela primeira vez pela 9to5Mac, a Apple elevou os preços da Apple Music para $11 por mês para planos individuais (a partir de $10) nos EUA. Ou você pode obtê-lo por $109 por ano. O plano familiar da Apple Music agora custa $17 por mês, a partir de $15. Quanto à Apple TV+, o preço aumentou de $5 por mês para $7. O custo anual está saltando de $50 por ano para $69. Naturalmente, os pacotes One da Apple também estão subindo de preço. Você paga 17 dólares por mês por um plano individual, a partir de 15 dólares. Os usuários familiares pagam agora $23 por mês, ao invés de $20.

Clientes Premier pagam $33 por mês, em vez de $30. Você pode ver agora a discriminação completa dos novos níveis de preços no site da Apple.

Em uma declaração, a Apple disse que as mudanças de preços da Apple Music são "devido a um aumento nos custos de licenciamento e, por sua vez, os artistas e compositores ganharão mais". A empresa também explicou que a Apple TV+ estreou há três anos a "um preço muito baixo" porque começou com "apenas alguns shows e filmes". Desde então, a Apple cresceu o serviço e ganhou o prêmio de melhor filme no Oscar deste ano para o filme CODA.

