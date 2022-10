Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple anunciou o Fitness+ em 2020, mas quando ele chegou pela primeira vez você precisava de um relógio Apple para poder usá-lo. Mas não é mais esse o caso, com aqueles que têm um iPhone agora podendo fazer uso do aplicativo de fitness por assinatura, mesmo que não tenham um Apple Watch.

Aqueles que têm um Apple Watch ainda poderão ver as métricas em tempo real em seu iPhone, iPad ou Apple TV para uma visão mais detalhada, mas se você tiver apenas um iPhone, você poderá usar o Fitness+ e ele contribuirá para o seu anel de movimento, que você verá no aplicativo Fitness do seu iPhone.

Além de expandir o serviço de assinatura Fitness+ para usuários de iPhone, uma série de novos recursos está chegando à plataforma, incluindo uma série Taylor Swift Artist Spotlight que apresenta músicas de seu álbum Midnights.

Também estão sendo lançadas três novas coleções, incluindo Totally '80s Cycling, Best Mindfulful Cooldowns for Athletes e 14-Day HIIT e Strength Challenge e os treinos Time to Walk têm alguns novos convidados, incluindo Hannah Waddingham, Meghan Trainor, e Eileen M. Collins.

Um programa de exercícios chamado Yoga para Cada Corredor também está sendo lançado, apresentando o atleta ultramaratonista Scott Jurek e a treinadora de Fitness+ Yoga Jessica Skye para que haja muita coisa acontecendo.

Apple Fitness+ custa £9,99 por mês ou £79,99 por ano se você estiver no Reino Unido, e $9,99 por mês ou $79,99 por ano nos EUA. No entanto, você receberá três meses do serviço gratuitamente com a compra de um novo iPhone, iPad ou Apple TV. Ele também está incluído no plano Apple One Premier e está disponível em 21 países.

Você precisará executar o iOS 16.1 em um iPhone 8 ou posterior para obter as últimas funcionalidades. Abra o aplicativo Fitness em seu iPhone e toque na guia Fitness+ na parte inferior do centro para acessar o conteúdo Fitness+.

