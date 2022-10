Os usuários de cartões Apple Card também estão recebendo uma conta poupança de alto rendimento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple anunciou hoje uma nova adição ao Apple Card que permitirá que as pessoas coloquem seu Dinheiro Diário em uma conta poupança de alto rendimento da Goldman Sachs.

A notícia significa que qualquer pessoa com um Cartão Apple poderá economizar seu Dinheiro Diário e depois aumentar essas recompensas, colocando-as na conta Poupança que o acompanha, disse a Apple via comunicado à imprensa.

Assim como o próprio Cartão Apple, a conta Poupança será apoiada pela Goldman Sachs, garantindo que a Apple não esteja realmente lidando com o lado monetário das coisas. Em vez disso, as pessoas podem se beneficiar de seu software e recursos do lado do servidor, incluindo a integração do aplicativo Carteira. Uma vez em funcionamento, todo o Dinheiro Diário que uma pessoa recebe será automaticamente depositado naquela conta Poupança, se ela assim o desejar. Caso contrário, eles podem transformá-lo em Dinheiro da Apple no mesmo aplicativo de Carteira.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Como qualquer outra conta Poupança, a Apple também diz que as pessoas também podem adicionar seus próprios fundos. Os fundos podem ser adicionados através de uma conta bancária vinculada ou usando seu saldo da Apple Cash.

A Apple observa que seus clientes com Cartão Apple recebem 3 por cento do Dinheiro Diário em compras feitas usando o Apple Pay na Apple e outros comerciantes incluindo Uber, Uber e eat, Walgreens, e mais. A Apple ainda tem que confirmar quanto interesse as pessoas podem esperar ganhar, mas uma conta poupança padrão online via Goldman Sachs tem uma taxa de 2,15%, dando aos clientes de cartões Apple Card um número de estacionamento para trabalhar.

A Apple ainda não confirmou quando o novo recurso de Conta Poupança entrará em funcionamento, simplesmente dizendo que isso acontecerá "em breve".

Escrito por Oliver Haslam.