Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple Pay Later pode não chegar até o próximo ano. O próximo recurso "compre agora, pague depois", que permitirá aos clientes americanos qualificados dividir suas compras em quatro pagamentos iguais em seis semanas, está sendo adiado até 2023 devido a desafios técnicos de engenharia, de acordo com um novo relatório.

A Apple anunciou o Apple Pay Later na WWDC no verão passado. Era para ser um novo recurso no iOS 16 - ou uma atualização do mesmo. Entretanto, o Apple Pay Live ainda não está no ar. O repórter Mark Gurman afirmou que a Apple Pay Later poderia ser lançada na primavera de 2023 como parte de uma atualização do iOS 16.4. "Isto me leva a acreditar que a empresa não está completamente certa quando a Apple Pay Later estará pronta para o lançamento", escreveu Gurman em seu Power On Newsletter. "É possível que o recurso não chegue até o iOS 16.4 na primavera". Ouvi dizer que tem havido desafios técnicos e de engenharia bastante significativos no lançamento do serviço, levando a atrasos".

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Apple Pay Later será um recurso no aplicativo Apple Wallet. Ele estará disponível para usuários Apple Pay que fazem compras on-line e em aplicativos no iPhone e iPad. A Apple está essencialmente oferecendo empréstimos em parcelas de custo zero aos usuários. Dito isto, as pessoas estão "sujeitas a verificações de elegibilidade e aprovações", e a Apple não especificou o que suas verificações de elegibilidade incluem. Mas não há cobrança de juros quando você usa o Apple Pay Later, e não há taxas.

Para saber mais sobre como o Apple Pay Later funcionará quando ele chegar, consulte o guia Pocket-lint: O que é o Apple Pay Later e como ele permite que você "compre agora, pague camada"?

O Apple Music vale a pena? Experimente o serviço de streaming da Apple gratuitamente por 3 meses Por Pocket-lint International Promotion · 27 Julho 2021 A Apple não foi a primeira no jogo de streaming de música, mas sua plataforma é superimpressionante.

Escrito por Maggie Tillman.