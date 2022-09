Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple logo disponibilizará seu serviço Fitness+ a todos os proprietários de um iPhone, independentemente de também utilizarem ou não um Apple Watch.

Atualmente, está restrito aos usuários do Apple Watch para acompanhar os exercícios e atividades, mas a Apple planeja uma atualização para o lançamento neste outono que permite que todos os usuários de iPhone em 21 países se inscrevam e participem.

-

O serviço completo estará disponível, que inclui mais de 3.000 aulas e meditações em estilo estúdio.

O Fitness+ também será totalmente integrado ao aplicativo Fitness que vem com o iOS 16.

Ele estará disponível para ser transmitido através do iPhone, iPad e Apple TV.

A Apple também anunciou que haverá novos episódios de lançamento do Time to Walk no dia 12 de setembro. A experiência de áudio para o Apple Watch foi projetada para encorajar os usuários a caminhar com mais freqüência e já contou com mais de 58 convidados de destaque nos últimos dois anos.

Entre os novos convidados a serem apresentados no serviço em breve estão a atriz Regina Hall (Filme Assustador), a medalhista paraolímpica Adepitan e Meghan Trainor, a premiada cantora por trás do grande sucesso, "All About That Bass".

Novos episódios também serão adicionados ao Time to Run, a experiência de corrida de áudio da Apple para Watch.

Apple Fitness+ custa $9,99 por mês nos EUA, £9,99 no Reino Unido, e 9,99 na Europa Central.

Há ofertas de pacotes e outros planos disponíveis que você pode ler sobre aqui.

Escrito por Rik Henderson.