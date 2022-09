Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Quando você configura ou se junta a um grupo familiar em seu dispositivo Apple, um Álbum Familiar Compartilhado é criado automaticamente no aplicativo Fotos em todos os dispositivos dos membros da família.

Todos na família podem adicionar fotos e vídeos a este álbum. Eles também podem comentar e ser notificados quando algo novo é adicionado. Isto é útil quando você acabou de comemorar o Natal ou foi de férias e quer compartilhar com todos os membros da família os momentos e lembranças que você captou. Mas ao invés de criar um álbum no Facebook ou um multi-post no Instagram com algumas fotos selecionadas, você pode compartilhar diretamente todas as suas fotos e vídeos com os membros de sua família através de um Álbum de Família Compartilhada. Dessa forma, eles mesmos podem escolher qual pegar e postar nas mídias sociais, se quiserem.

Confuso sobre como funciona o Álbum da Família Compartilhada no iPhone, iPad, e Mac? Não se preocupe. O Pocket-lint tornou tudo mais fácil de entender a seguir.

Antes de mergulharmos em como encontrar e adicionar e remover fotos ao seu Álbum de Família Compartilhada, você precisa ter certeza de ter se instalado ou estar em um grupo familiar e de ter ligado o iCloud Shared Albums. Isto é uma coisa única.

Um adulto da família - um organizador familiar - pode criar o Family Sharing para o grupo a partir de seu iPhone, iPad, ou Mac. O organizador da família paga pelas compras dos membros da família e deve ter um método de pagamento válido em arquivo.

Em seu iPhone ou iPad: Vá para Configurações > Toque em seu nome > Toque em Compartilhamento Familiar, depois toque em Configurar sua família. Siga as instruções na tela

Vá para Configurações > Toque em seu nome > Toque em Compartilhamento Familiar, depois toque em Configurar sua família. Siga as instruções na tela Em seu Mac: Escolha Menu Apple > Preferências do Sistema, depois clique em Compartilhamento Familiar. Confirme o ID da Apple que você deseja usar para o Compartilhamento Familiar.

Deseja se juntar a um grupo familiar existente? Confira a página de suporte da Apple para dicas de como se juntar a um grupo.

Finalmente, para adicionar a um Álbum Familiar Compartilhado, você precisa garantir que o iCloud Shared Albums esteja ligado em seu aparelho. Em um iPhone, basta ir para Configurações > Seu nome > iCloud > Fotos, depois ligue os Álbuns Compartilhados.

Se você quiser ver o que seus familiares adicionaram ao Álbum da Família Compartilhada, abra o aplicativo Fotos em seu iPhone, iPad ou Mac e vá para a seção Compartilhada.

Abra o aplicativo Fotos em seu iPhone ou iPad. Toque na aba Álbuns. Vá até os Álbuns Compartilhados e selecione o Álbum da Família Compartilhada. Não o vê? Toque em Ver Tudo e navegue até encontrá-lo.

Inicie o aplicativo Fotos em seu Mac. Sob a seção Compartilhada da Barra lateral, clique em Álbuns Compartilhados. Selecione o Álbum da Família Compartilhada.

Quando você quiser adicionar imagens ao Álbum da Família Compartilhada, você ficará feliz em saber que ele funciona muito parecido com a forma como você adiciona fotos e vídeos a um álbum normal em seu aparelho.

Inicie o aplicativo Fotos em seu iPhone ou iPad. Toque na aba Álbuns. Desça até os Álbuns Compartilhados e selecione o Álbum da Família Compartilhada. Não o vê? Toque em Ver Tudo e navegue até encontrá-lo. Toque no sinal de mais. Toque nas fotos e vídeos que você deseja adicionar. Toque em Done (Feito) no canto superior. Digite uma descrição se quiser, e depois toque em Postar na janela seguinte.

Inicie o aplicativo Fotos em seu Mac. Clique nas fotos que você deseja compartilhar com sua família. Shift-clique ou clique no comando para selecionar vários Clique no botão compartilhar no canto superior direito da janela (caixa com uma seta). Clique em Álbuns compartilhados. Clique em Família.

Se você quiser apagar uma imagem ou vídeo em seu álbum de família compartilhado, isso é fácil - na verdade, qualquer membro da família pode apagar o conteúdo do álbum a qualquer momento.

Inicie o aplicativo Fotos em seu iPhone ou iPad. Toque na aba Álbuns. Desça até a seção Álbuns Compartilhados e selecione o Álbum de Familia Compartilhada. ( Não o vê? Toque em Ver Tudo e navegue até encontrá-lo. Toque em Selecionar no canto superior. Toque nas fotos ou vídeos que você deseja remover. Toque no ícone Lixo, no canto inferior. Toque em Excluir fotos para confirmar que você deseja remover as fotos selecionadas.

Inicie o aplicativo Fotos em seu Mac. Clique em Álbuns compartilhados na barra lateral. Selecione o Álbum de Família Compartilhado. Selecione as imagens que você deseja remover. Pressione a tecla Delete em seu teclado. Clique em Delete para confirmar que você deseja remover a foto do Álbum da Família Compartilhada.

A Apple tem uma página de suporte para Álbuns Compartilhados em geral, se você precisar de mais instruções ou informações.

Escrito por Maggie Tillman.