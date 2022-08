Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O ator Tom Hanks lançou um jogo de trivialidades para usuários de iPhone, iPad, Mac, e Apple TV chamado Hanx 101 Trivia.

Hanx 101 Trivia foi desenvolvido pelo estúdio de jogos independente BlueLine Studios e permite que você teste seus conhecimentos em diversas categorias e modos de jogo.

O jogo, lançado na sexta-feira, 2 de setembro de 2022, é narrado por Hanks e apresenta um conjunto inicial de cerca de 58.000 perguntas. As categorias incluem história, ciência, geografia, alimentação, arte, negócios e tecnologia, e o objetivo é se tornar o derradeiro mestre das trivialidades: "Jogue, aprenda, compita e se torne um mestre das trivialidades com 'Hanx 101 Trivia', criado e desenvolvido em parceria com o ator e cineasta Tom Hanks", disse a Apple, anunciando o jogo.

Hanks é um entusiasta de trivialidades e se propôs especificamente a criar o novo jogo, que será lançado exclusivamente no serviço de assinatura da Apple Arcade. (Veja a estrela convidada de Hanks no segmento"Grandes Perguntas com Estrelas Ainda Maiores", de Stephen Colbert. É o primeiro jogo criado pelo ator, produtor e diretor vencedor do Oscar, embora ele tenha criado um aplicativo de máquina de escrever em 2014 chamado Hanx Writer. (Ele também é um colecionador de máquinas de escrever, tendo mais de 250).

Apple Arcade lançado em setembro de 2019 e agora inclui mais de 200 títulos, que estão disponíveis sem anúncios ou qualquer compra em pacote. O Arcade custa $4,99 por mês (ou $49,99 por ano) nos EUA. Os assinantes podem jogar Hanx 101 Trivia através de sua assinatura da Apple Arcade em iPhones, iPads, Macs e dispositivos Apple TV. O jogo permite que você jogue sozinho, ou no modo competitivo frente a frente. Você também pode se juntar para competições de trivialidades.

