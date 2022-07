Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A próxima grande atualização do sistema operacional para o iPhone, iOS 16, introduzirá várias atualizações no aplicativo Mensagens da Apple, tais como a capacidade de editar iMessages e de não enviar iMessages.

Estes recursos já estão disponíveis para teste no público livre e no betas do desenvolvedor do iOS 16. Eventualmente, espera-se que eles sejam lançados oficialmente com o lançamento mais estável do iOS 16, previsto para este outono. Até lá, aqui está como as novas mudanças no aplicativo Messages funcionam para aqueles que estão executando o iOS 16 beta. Se você quiser ter o beta agora em seu iPhone e tentar por conta própria, você pode aprender mais sobre como instalá-lo no guia separado do Pocket-lint.

A capacidade de não enviar iMessages está disponível apenas para aqueles que estão executando o iOS 16, que está atualmente disponível como público gratuito ou beta de desenvolvedor pago.

Ao executar o iOS 16 no iPhone, abra o aplicativo Messages. Encontre a mensagem de texto específica que você deseja cancelar o envio. Pressione a mensagem por longo tempo. Toque em Desfazer Enviar. Você só pode fazer isso dentro de dois minutos após o envio de uma mensagem. Ao tocar em Undo Send, você verá uma pequena animação, e então ela desaparecerá. A pessoa que recebeu a mensagem original receberá um alerta no tópico de que uma mensagem não foi enviada.

A Apple advertiu que, quando você tenta cancelar o envio de uma mensagem iMessage enviada para alguém com o iOS 15 ou mais cedo, ainda pode ser capaz de ver a mensagem. O mesmo vale se o destinatário não estiver usando um dispositivo executando o iOS 16, de fato. Você também deve ter em mente que qualquer pessoa para quem você enviar uma iMessage pode acidentalmente vê-la antes de descomprimi-la - especialmente se eles pré-visualizarem a mensagem de texto ou receberem uma notificação sobre ela.

A capacidade de editar iMessages está disponível apenas para aqueles que executam o iOS 16, que está atualmente disponível como público gratuito ou beta de desenvolvedor pago.

Ao executar o iOS 16 no iPhone, abra o aplicativo Messages. Encontre a mensagem de texto específica que você deseja editar. Pressione a mensagem por longo tempo. Escolha Editar. Você só pode fazer isso dentro de 15 minutos após o envio de uma mensagem.

Você também está limitado a apenas cinco edições. Digite suas alterações e toque na marca de verificação. Agora você verá o texto editado marcado com "Edited" ao lado do recibo de leitura.

Confirao guia detalhado do Pocket-lint no iOS 16 para mais detalhes sobre a próxima atualização do sistema operacional, incluindo quando ele estará oficialmente disponível para instalação e execução em seu iPhone principal.

