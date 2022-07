Como utilizar rotas com múltiplas paradas no Apple Maps e iOS 16

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple está finalmente adicionando roteamento multi-stop a seu aplicativo Mapas através do iOS 16, o que significa que os usuários terão a opção de adicionar mais do que apenas um ponto de partida e um destino.

Como evidenciado na versão beta pública do software smartphone, o Apple Maps agora suporta até 15 paradas de antecedência, e pode sincronizar automaticamente rotas do Mac para o iPhone.

Não são apenas múltiplos pontos de parada que podem ser pré-visualizados e seguidos, com a Apple também adicionando informações de trânsito. Se sua viagem envolveu transporte público, isto significa que você será capaz de ver as tarifas e até mesmo visualizar e recarregar os cartões de trânsito na carteira a partir do aplicativo Mapas.

Mas como você realmente usa a adição chave aqui? Bem, pelo menos com base no atual pré-lançamento do iOS 16, aqui está como adicionar múltiplas paradas à sua rota no Apple Maps.

Abra o Apple Maps

Adicione seu ponto de partida e destino

Sob a guia Direções, toque em 'Adicionar parada' e inclua os detalhes da localização

Esta parada será então adicionada ao final de sua lista - mova-a segurando o ícone de três linhas e arraste-o para a posição correta

Se você decidir apagar uma parada de seu plano de rota, simplesmente deslize para a esquerda

Como você esperaria, o mapa mudará cada vez que você adicionar uma nova parada - muito como faz no Google Maps - e também incluirá informações sobre os tempos aproximados de viagem entre cada parada que você adicionou.

Escrito por Conor Allison.