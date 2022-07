Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Hydrow, que faz o Hydrow original e as máquinas de remo Hydrow Wave, suporta a saúde da Apple. Você só precisa conectar os dois.

Também: Como conectar o Hydrow, o Relógio Apple e a Apple Fitness

Quando você associa Hydrow à Apple Health, o aplicativo iOS da Hydrow pode sincronizar automaticamente seus exercícios para que estejam disponíveis em suas atividades diárias Apple Health. Este recurso permite que você veja todos os seus dados em uma única área (e ajude a fechar seus anéis se você usar o Apple Watch). A duração de seus treinos, bem como seus dados de freqüência cardíaca e calorias podem ser compartilhados para todos os seus treinos Hydrow.

Você precisa conectar o Hydrow app à Apple Health. Quando você abrir a última versão do aplicativo Hydrow iOS, você será solicitado a conectar seu Hydrow à Apple Health. Uma vez que você faça isso, e depois abra o aplicativo Hydrow após seu treino, seus dados serão automaticamente compartilhados com a Apple Health.

Abra o aplicativo Hydrow em seu telefone. Selecione Perfil. Selecione o ícone do equipamento Settings. Selecione Conexões. Ao lado de Conectar à Apple Health, selecione Configurar. Selecione Allow in the top right. Selecione Ligar tudo ou alternar certos dados para compartilhar. Selecione OK. Selecione Done (Pronto).

Assim que você completar seu treino Hydrow, seus dados de duração do treino, dados de freqüência cardíaca e dados calóricos (se você deu permissão durante a configuração) serão enviados para a Apple Health na próxima vez que você abrir o aplicativo iOS. Os treinos serão classificados como "Remo" ou "Outros" na Apple Health.

Leia o blog do Hydrow sobre sua integração com a Apple Health para obter mais detalhes, ou você pode conferir esta página de suporte do Hydrow para obter instruções mais específicas.

Escrito por Maggie Tillman.