Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple entrou no mercado "compre agora, pague depois" com a Apple Pay Later, o que a coloca em desacordo com a concorrência existente, como a Affirm e a Klarna.

Com o Apple Pay Later, você pode fazer check out em qualquer loja, aplicativo ou site que suporte o Apple Pay e dividir o custo de sua compra por quatro pagamentos. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Apple Pay Later, inclusive quando você pode começar a usá-lo para fazer sua próxima grande compra.

Apple Pay Later é um recurso "compre agora, pague mais tarde" no Apple Pay. Ele permite dividir o custo de qualquer compra feita com a Apple Pay em quatro pagamentos ao longo de seis semanas.

O Apple Pay Later está disponível em todos os lugares onde o Apple Pay é aceito. O sistema de pagamento sem contato permite que você faça compras em lojas físicas e em aplicativos móveis e na web a partir de seu iPhone, iPad, Mac e Apple TV. O Apple Pay é uma parte importante da carteira - o aplicativo móvel onde você realmente armazena versões digitais de seus cartões de crédito, cartões de débito e até mesmo o Apple Card para que você possa fazer checkout com o Apple Pay e o Apple Pay Later.

Se o site ou aplicativo de uma loja permite que você faça o checkout com a Apple Pay, você pode usar o Apple Pay Later para fazer sua compra e pagar por ela ao longo do tempo sem custo adicional. Para desenvolvedores e comerciantes, o Apple Pay Later não requer integração. Ele apenas funciona usando a implementação padrão do Apple Pay, disse a Apple.

Quando você faz o checkout em uma loja, você terá a opção de fazer o checkout com o Apple Pay se a loja suportar o sistema de pagamento sem contato da Apple.

Quando você usa o Apple Pay, ele o levará a autenticar sua identidade em seu dispositivo Apple via Touch ID ou Face ID. Uma vez verificado, ele solicitará que você pague por sua compra por completo ou que pague mais tarde. Quando você escolher pagar mais tarde, você verá quanto é devido hoje e qual será seu pagamento a cada duas semanas.

Os próximos pagamentos são gerenciados através do aplicativo Apple Wallet. Ele permite rastrear o que é devido e quando.

Após fazer seu pedido, a Apple Pay oferece rastreamento de pedidos, permitindo que as lojas lhe forneçam informações detalhadas de recebimento e rastreamento diretamente no Apple Wallet. A Apple disse que o rastreamento de pedidos da Apple Pay será oferecido em "milhões de comerciantes" através de plataformas de comércio eletrônico, começando com o Shopify.

Não. A Apple disse que não há cobrança de juros quando você usa o Apple Pay Later.

Não. Não há taxas associadas às compras Apple Pay Later.

Com o Apple Pay Later, a Apple está essencialmente oferecendo empréstimos em parcelas com custo zero. Ela disse que estes estão "sujeitos a verificações de elegibilidade e aprovações". A empresa não especificou o que suas verificações de elegibilidade incluem, mas a Pocket-lint atualizará este guia uma vez que mais informações sobre o Apple Pay Later fiquem disponíveis.

Apple Pay Later é um novo recurso do iOS 16. A versão beta pública dessa atualização de software gratuito está prevista para este verão, seguida por uma implementação oficial no outono.

Escrito por Maggie Tillman.