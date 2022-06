Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Enquanto estava na WWDC em junho de 2022, a Apple anunciou um novo recurso de privacidade, chamado Safety Check, que se destina a ajudá-lo a desligar rapidamente o acesso de outros à sua localização e informações. A empresa apresentou-o como uma ferramenta de segurança para usuários que tentam escapar de relacionamentos abusivos.

Aqui está o que você precisa saber sobre a Verificação de Segurança.

A Apple carregou o iOS, o sistema operacional que alimenta o iPhone, com vários recursos de privacidade nos últimos anos, e o mais recente é uma nova ferramenta - Safety Check - que vem com a atualização do software iOS 16. A Safety Check o ajudará a desativar fácil e rapidamente o compartilhamento de sua localização, entre outras coisas, em uma situação de emergência. Muitas pessoas compartilham senhas e acesso a seus dispositivos com seus parceiros. Mas em relacionamentos abusivos, como a Apple observou na WWDC 2022, isto pode ameaçar sua segurança e dificultar a obtenção de ajuda.

A Apple tem trabalhado com organizações norte-americanas que apoiam vítimas de violência doméstica e de parceiros íntimos, como a National Network to End Domestic Violence, o National Center for Victims of Crime, e a WESNET (The Women's Services Network). O resultado dessas conversas é o Safety Check, uma nova seção no aplicativo Settings onde você pode rever e redefinir rapidamente o acesso que concedeu a outras pessoas. "Isto permite que pessoas em situações de abuso revoguem rapidamente o acesso dos abusadores aos seus dados e localização", disse a Apple.

Características-chave da Verificação de Segurança:

Pára de compartilhar o local com outras pessoas através do aplicativo Find My

Redefine a permissão de privacidade do sistema para todos os aplicativos

Sinaliza você fora do iCloud em todos seus outros dispositivos

Você poderá acessar a Verificação de Segurança no aplicativo de configurações. Quando você abrir o Safety Check, você verá duas opções:

Reinicialização de emergência: Resetar imediatamente o acesso para todas as pessoas e aplicativos, e revisar a segurança de sua conta.

Resetar imediatamente o acesso para todas as pessoas e aplicativos, e revisar a segurança de sua conta. Gerenciar Compartilhamento e Acesso: Personalize quais pessoas e aplicativos podem acessar suas informações, e revise a segurança de sua conta.

Selecione a primeira opção, Emergency Reset, se você estiver em uma situação de emergência e quiser revogar rapidamente o acesso de outras pessoas às suas informações, incluindo a sua localização. A segunda opção, Gerenciar Compartilhamento e Acesso, é para quando você tiver tempo de rever a quem você deu acesso, e você pode auditar quais permissões você concedeu a certos aplicativos.

Se você selecionar Emergency Reset in Safety Check, a Apple não notificará ninguém que você parou de compartilhar com eles, mas eles podem notar que o compartilhamento parou. A Apple avisará que você deixará de compartilhar com todas as pessoas e revogará o acesso ao compartilhamento de todos os aplicativos. Ela também mudará sua senha de identificação Apple e o pressionará a rever a segurança de sua conta.

Sim. A Verificação de Segurança protege o acesso às suas Mensagens ajudando-o a sair do iCloud em todos os seus outros dispositivos, e restringe as Mensagens e o FaceTime ao dispositivo em sua mão.

A Verificação de Segurança é uma novidade no iOS 16, uma atualização gratuita que vem para o iPhone neste outono. O beta público do iOS 16 chegará neste verão para que qualquer pessoa possa testar.

Escrito por Maggie Tillman.