Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Enquanto discutia as atualizações do navegador Safari na WWDC em junho de 2022, a Apple anunciou um novo recurso de segurança - ou credencial - que vem trabalhando chamado Passkeys, que tem como objetivo trabalhar através de plataformas. A Apple disse que tem trabalhado com desenvolvedores, a aliança FIDO e parceiros do setor, como Microsoft e Google, para criar um futuro sem senha - e o Passkeys é, bem, a chave para essa visão. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a nova credencial, incluindo como ela pode substituir as senhas para sempre.

Durante sua palestra na WWDC 2022, a Apple disse que "ajudou a criar uma credencial de próxima geração que é mais segura, mais fácil de usar e visa substituir as senhas".

As senhas são um tipo de credencial que utiliza "técnicas criptográficas". Basicamente, ele aproveita as características biométricas incorporadas em seus dispositivos Apple - como Touch ID ou Face ID - para manter suas contas online seguras. Em uma demonstração, a Apple mostrou como você pode criar e usar rapidamente uma chave de acesso com Touch ID ou Face ID em seu dispositivo Apple. Quando você usa um aplicativo ou website que suporta Apple Passkeys, você será capaz de criar uma conta e entrar nesses serviços usando apenas sua impressão de polegar ou rosto. Tudo que você tem que fazer é autenticar, e pronto.

Durante sua demonstração da tecnologia sem senha, a Apple mostrou como os Passkeys são copiados dentro do iCloud Keychain e funcionam em Mac, iPhone, iPad e Apple TV com criptografia de ponta a ponta. Você pode até fazer login em sites e aplicativos em dispositivos que não sejam da Apple usando um iPhone ou iPad. Tudo que você tem que fazer é escanear um código QR e Touch ID ou Face ID para autenticar.

A Apple disse que, quando os usuários criam uma chave de acesso, é criada uma chave digital única que só funciona para o site para o qual ela foi criada. Os passes são baseados no Web Authentication API (WebAuthn).

É um padrão que utiliza criptografia de chave pública ao invés de senhas para autenticar usuários em sites e aplicações. Eles são armazenados no dispositivo em vez de em um servidor Web. É também uma substituição de senha que usa Touch ID ou Face ID para verificação biométrica. Assim, ao invés de inserir uma senha longa, você será solicitado a autenticar via Touch ID ou Face ID.

Como resultado, a empresa disse que uma chave de acesso não pode ser phishing, porque a chave de acesso nunca sai de seus dispositivos Apple. Os hackers também não podem enganar você para compartilhar uma senha em um site falso, e não podem ser vazados, porque nada é mantido em um servidor web. Os passes funcionam em aplicativos e são sincronizados com segurança através dos dispositivos Apple usando o iCloud Keychain.

Você pode usar os Passkeys para fazer login em aplicativos e websites a partir de seu Mac, iPhone, iPad, Apple TV e até mesmo dispositivos que não sejam da Apple.

Em seu Mac, você pode fazer login com uma chave de acesso usando seu Touch ID ou Face ID.

você pode fazer login com uma chave de acesso usando seu Touch ID ou Face ID. Em seu iPhone, você pode entrar com uma chave de acesso usando seu Touch ID ou Face ID

você pode entrar com uma chave de acesso usando seu Touch ID ou Face ID Em seu iPad, você pode entrar com uma chave de acesso usando seu Touch ID ou Face ID

você pode entrar com uma chave de acesso usando seu Touch ID ou Face ID Em sua Apple TV e dispositivos não-Apple, você pode entrar com uma chave de acesso usando seu iPhone ou iPad! A Apple disse que você pode fazer login em um aplicativo ou site digitalizando um código QR e depois autenticando-se com Touch ID ou Face ID.

Tenha em mente que, em maio de 2022, Google e Microsoft anunciaram que uniram forças com a Apple para expandir o suporte a logins sem senha em celulares, desktops e navegadores. Todas as três empresas disseram que pretendem apoiar o novo padrão de autenticação sem senha - estabelecido pela FIDO Alliance e pelo World Wide Web Consortium - dentro do próximo ano.

Os Passkeys foram anunciados durante uma demonstração do Safari como parte do anúncio para o MacOS Ventura, uma grande atualização do sistema operacional que vem para o Mac. Ele estará disponível em versão beta neste verão, seguido de uma implementação pública no final daquele ano. Nessa época, presumivelmente, o Passkeys estará disponível para os usuários de Mac. iOS 16 e iPadOS 16 provavelmente trarão o Passkeys para o iPhone e iPad. Essas próximas atualizações de software também deverão receber seus lançamentos beta neste verão, com versões finais chegando aos consumidores provavelmente no outono de 2022.

Empilhe recompensas e benefícios em todas as suas cartas existentes com este Curve Mastercard Por Pocket-lint International Promotion · 7 Junho 2022

Escrito por Maggie Tillman.