(Pocket-lint) - A Apple está trazendo novas funcionalidades para o iPhone ao lançar o iOS 16 no final deste ano, incluindo algumas novas opções significativas no Apple Pay.

Apple Pay Later, por exemplo, permitirá aos clientes dividir as compras em quatro, sem juros - muito parecido com os recursos de pagamento em prestações no PayPal e nos sites de varejo da Amazon.

Ainda não está claro se isto estará disponível apenas inicialmente nos EUA, ou se será lançado em outras regiões também, mas definitivamente soa como um recurso que será muito utilizado.

Além disso, a Apple anunciou durante a WWDC que seu recurso Tap to Pay será lançado no Estado no final deste mês.

Isso permite que lojas de varejo aceitem pagamentos sem contato diretamente em um iPhone. Eles não precisarão ter uma máquina de pagamento sem contato separada.

Isto será utilizado por grandes e pequenas lojas, até mesmo por comerciantes do mercado. E até aceitará cartões de pagamento sem contato.

Há muitos outros recursos novos chegando ao iOS nos próximos meses, incluindo a nova funcionalidade de tela de bloqueio e a capacidade de editar e retirar mensagens.

Você pode conferir o discurso de abertura da WWDC 2022 para saber mais através de nosso guia prático e como assistir aqui mesmo.

Escrito por Rik Henderson.