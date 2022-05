Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple Maps percorreu um longo caminho desde o seu lançamento em 2012. Com uma década sob seu comando, e algumas grandes melhorias ao longo dos anos, há agora definitivamente um argumento para os usuários Apple optarem pelo Apple Maps em vez de uma alternativa como o Google Maps, dada a integração com o resto do ecossistema da Apple.

Há também algumas grandes dicas e truques dentro do Apple Maps que o ajudarão a tirar o máximo proveito disso. Aqui estão 14 dos nossos favoritos.

O Apple Maps tem uma característica dentro dele chamada Guias. Por exemplo, você pode estar planejando uma viagem de um dia a Londres e quer ter a certeza de visitar vários lugares, seja um marco, bar, restaurante ou parque.

Você pode criar seu próprio Guia dentro do Apple Maps para ajudá-lo a organizar sua viagem.

Procure um lugar > Desvie do cartão na parte inferior > Toque no botão Guia > Novo Guia > Dê um nome ao seu Guia > Criar.

Uma vez criado seu Guia, você pode continuar a procurar por outros lugares e adicioná-los ao seu Guia, batendo de baixo para cima, tocando o botão Guia e selecionando seu Guia na lista.

Ao tocar em seu Guia criado, você poderá ver uma lista de lugares que você colocou nele, e algumas informações úteis sobre cada lugar, como horários de abertura. Você também pode ordenar por data adicionada, nome e distância.

Se você quiser visualizar ou editar seu Guia, deslize para cima da parte inferior da barra de busca no Apple Maps, e role até chegar a Meus Guias. Toque em seu Guia e toque em Editar, no canto inferior esquerdo. Também é possível compartilhar seu Guia a partir daqui, com qualquer pessoa que tenha o link do Guia podendo ver seu conteúdo.

Se você não quiser criar seu próprio Guia, a Apple Maps também tem curadores que são criados por uma série de diferentes pontos de venda, como Lonely Planet, Culture Whisper e TimeOut, para citar apenas alguns.

Para ver os Guias com curadoria, deslize da barra de busca na parte inferior de sua tela e role até chegar aos Guias que Amamos. Você pode então rolar através dos Guias escolhidos pela Apple, ou você pode tocar em Explorar Guias e filtrar pelas várias categorias, como Alimentos e Bebidas, Coisas a Fazer e Vida Noturna.

Uma vez selecionado um Guia a ser observado, você pode pressionar o "+" ao lado de cada lugar para adicioná-lo a um novo guia ou a um guia já existente que você já tenha começado.

O Apple Maps tem uma funcionalidade chamada Look Around que funciona de forma semelhante à Street View no Google Maps.

Sempre que você vir o ícone do binóculo no canto inferior esquerdo de um mapa, você pode tocar nele para que apareça um pop up no topo do mapa que lhe permita ver como o local realmente se parece na vida real.

O pop up só cobre a metade superior de sua tela por padrão, mas se você tocar nas setas no canto superior esquerdo do pop up, ele se expandirá para toda a sua tela. Você também pode mover seu dedo sobre o pop up para, bem, olhar ao redor.

O Apple Maps permite que você compartilhe seu ETA para que seja fácil para alguém que você está encontrando obter atualizações em tempo real sobre a hora em que você chegará. Eles não podem rastrear sua posição, mas eles receberão atualizações se você não estiver dentro do prazo.

Para compartilhar sua ETA, inicie as direções para o local para onde você vai e pressione ir. Na parte inferior de sua tela, você verá sua hora de chegada, a hora que a viagem o levará e o número de milhas ou quilômetros.

Há uma seta cinza no lado direito desta informação, toque nisto para expandir o menu e depois toque em Share ETA. A pessoa com quem você deseja compartilhar sua ETA pode estar na lista de contatos, caso contrário, toque em Abrir Contatos e selecione a pessoa com quem você deseja compartilhar sua ETA a partir da lista.

Há um recurso muito legal no Apple Maps chamado Flyover, que essencialmente permite que você visualize certas cidades de cima em 3D e faça um tour ou se movimente, o que você pode fazer movendo seu telefone ou usando seus dedos.

Procure a cidade da qual você quer fazer um "flyover" e toque em Search. Ao lado do botão Direções, você verá o botão Flyover se o recurso estiver disponível para aquela cidade.

Toque no botão Flyover e depois toque em "Start Tour" ou mova seu telefone ou dedo ao redor para dar uma olhada.

Se você estiver ouvindo um podcast ou um audiolivro e não quiser que as direções faladas do Apple Maps os perturbem, você pode mudar as configurações para que eles não o façam e seu novo podcast ou livro favorito não seja interrompido quando você tiver que virar na próxima à esquerda.

Abra Configurações em seu iPhone > Vá até Mapas > Vá até Spoken Directions > Toggle off Directions Pause Podcasts.

A Apple Maps lembrará quando você estacionar seu carro para não ter que fazê-lo. É ótimo para os momentos em que você pode ter tido que dirigir por uma rua extra para estacionar que você não conhece tão bem, ou quando você está em uma área que você não conhece de todo, por exemplo.

Para que este recurso funcione, é necessária uma conexão ao Bluetooth ou ao estéreo CarPlay de seu carro, mas enquanto você tiver isso e sua localização puder ser determinada ao estacionar, a localização de seu carro estacionado será mostrada posteriormente no mapa.

Abra Configurações > Desça até Apple Maps > Desça para mostrar o local estacionado e ative-o. Você também precisa ter certeza de que os serviços de localização estão ligados para seu dispositivo, e os Locais Significativos estão ligados em Serviços de Sistema.

Alguma vez você já começou a tomar um rumo para algum lugar e percebeu que precisava de gasolina, ou quer parar para tomar um café na rota?

O Apple Maps permite que você acrescente uma parada em suas direções atuais sem ter que começar de novo. Toque na seta cinza na parte inferior de sua tela quando você tiver iniciado as direções e toque em 'Adicionar uma parada'.

Você pode então escolher entre Jantar, Postos de gasolina, Café, Estacionamento, Lojas de esquina e Bancos. Ao tocar em qualquer uma das categorias, você receberá uma lista de opções, onde poderá selecionar e pressionar "Ir" para adicioná-la à sua viagem.

Pode ser um pouco confuso descobrir onde você está quando você começa a seguir as instruções do Apple Maps, especialmente quando você está usando o aplicativo para caminhar.

Você pode sondar os edifícios ao seu redor para ter uma idéia melhor de onde você está e para qual direção você deve ir.

Comece suas direções normalmente e quando estiver no modo de direção, você verá uma forma hexagonal aparecer em um círculo na borda direita da tela, abaixo do botão de mudo.

Ao tocar nisto, você poderá escanear os edifícios do outro lado da rua para ajudá-lo a definir melhor sua localização. Precisa de boa iluminação e não funcionará para todas as rotas, mas vale a pena tentar se você estiver um pouco confuso.

Se o modo edifícios na ponta acima não estiver disponível para sua rota, há também um modo bússola. Quando o modo bússola estiver ligado, seu telefone se tornará uma bússola e o mapa girará com base na posição de seu telefone.

Para ligar o Modo Bússola, inicie suas instruções normalmente e depois toque no ícone com a linha de peruca na borda direita de sua tela. Em seguida, você precisa mover seu telefone e deve ser capaz de descobrir em que direção você precisa começar a se mover.

Esta é uma ótima dica, embora no momento não existam muitos aplicativos de terceiros compatíveis com esta característica do Apple Maps.

Há duas categorias de extensões que funcionarão dentro do Apple Maps, quando ativadas. Estas incluem Reservas de Passeios e Reservas em Restaurantes. Para Ride Booking, você pode optar por alternar entre aplicativos como Uber para que eles apareçam quando você estiver procurando por direções, por exemplo, e permitam que você reserve um passeio diretamente pelo Apple Maps, em vez de ter que alternar entre Apple Maps e Uber.

Para reservas em restaurantes, aplica-se um princípio semelhante, onde você pode alternar entre aplicativos compatíveis como OpenTable para mostrar as tabelas disponíveis de restaurantes que você visualizou no Mapas.

Para alternar entre extensões de terceiros, abra Configurações > Toque em Apple Maps > Role para baixo até Extensões. Ao tocar em Ride Booking, você verá aplicativos compatíveis nesta categoria que você baixou em seu aparelho e poderá alternar individualmente, enquanto o Restaurant Booking fará o mesmo para esta categoria.

Se você não quiser ser incomodado com notificações quando estiver dirigindo, você pode configurar o Apple Maps para ligar automaticamente o modo Não Perturbe quando sentir que você está na estrada usando o Driving Focus.

As notificações ainda chegarão ao seu dispositivo, mas você não as verá até que você pare se tiver este recurso ligado. Abra o Centro de Controle em seu dispositivo e toque na telha Focus.

Se você tocar no "+" na parte inferior de sua tela, você pode então selecionar o foco de direção da lista. Toque em Próximo e defina suas preferências. Você pode optar por permitir chamadas e notificações de determinados contatos ou escolher Não Permitir Nenhuma. Na próxima vez que você começar a dirigir, as notificações serão silenciadas automaticamente até que você pare de qualquer um que não esteja em sua lista.

Você pode mudar as diferentes vistas no Apple Maps com apenas dois dedos. Passar para cima ou para baixo com apenas dois dedos mudará a visualização entre 2D e 3D.

Para aumentar o zoom no Apple Maps, toque na tela com dois dedos e afaste-os um do outro. Para diminuir o zoom, toque na tela com dois dedos e mova-os para mais perto um do outro.

Você também pode mover o mapa batendo com dois dedos e movendo-os em círculo.

A Apple Maps oferece mapas internos de alguns lugares, como aeroportos e centros comerciais, ajudando você a navegar por aí.

Digamos, por exemplo, que você esteja no Terminal 5 do Aeroporto Heathrow de Londres, você pode usar o Apple Maps para encontrar os banheiros, verificar em balcões, portões, lojas e restaurantes. Na borda direita de sua tela, você pode selecionar diferentes níveis e se você deslizar para cima do cartão na parte inferior, você pode filtrar pelas diferentes coisas que você pode estar procurando, como banheiros ou restaurantes.

