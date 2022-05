Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você é um tenista apaixonado, um treinador ou uma daquelas pessoas que se transforma em um superfan de tênis assim que chega no final da primavera, início do verão, então o aplicativo SwingVision é um que você vai querer baixar.

Nós nos sentamos no último acampamento. Adoramos tênis, mas não o jogamos o ano todo. Em vez disso, normalmente assistimos a um dos grandes torneios, como Wimbledon ou Ronald-Garros, e nos lembramos o quanto amamos o esporte e o quanto queremos tirar nossa raquete e acertar aquelas deliciosas bolas amarelas através (ou dentro) da rede.

Não importa se você é um iniciante no tênis, ou se você gosta de suas chances contra o maravilhoso Federer porque o aplicativo SwingVision irá atender a todos os níveis e há tantas características excelentes que o ajudarão a melhorar seu jogo.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a SwingVision e o que você precisa para aproveitar ao máximo o seu jogo de tênis.

O aplicativo SwingVision AI é um aplicativo móvel que funciona em vários dispositivos Apple, incluindo o iPad, iPhone e Apple Watch com o objetivo final de melhorar seu jogo de tênis.

O aplicativo foi criado em 2014 e oferece uma série de excelentes recursos, desde chamadas de linha desafiadoras com replay em câmera lenta, análise das estatísticas de tiro a partir da velocidade, profundidade, precisão e duração do rally, criando destaques em vídeo e permitindo que você os filtre através de certos tiros, como à frente ou atrás, acompanhar os resultados das partidas e estatísticas e medir seu progresso com gols semanais.

SwingVision AI também permite que você receba treinamento personalizado após cada sessão e compita contra outros usuários em todo o mundo com base no número de chutes que você acertou.

É também o aplicativo oficial de Tênis Austrália, LTA e ITA e é apoiado pelo antigo número 1 do mundo ATP Andy Roddick e pelo antigo número 4 do mundo ATP James Blake.

O aplicativo SwingVision AI foi projetado para substituir o que uma vez teria sido uma configuração muito cara de dez câmeras na quadra para rastrear seu jogo de tênis e oferecer feedback e análise.

Usando um iPad Pro, iPad Air (2022) ou um iPhone montado na cerca ou em um tripé, a inteligência artificial proprietária da SwingVision utilizará as câmeras e chips dentro destes dispositivos para processar seu vídeo e rastrear as fotos em tempo real sem a necessidade de conexão com a Internet.

A IA do aplicativo não só poderá dizer-lhe a colocação do disparo, mas também poderá detalhar o tipo de disparo e a velocidade. Depois de terminar de jogar, o vídeo de sua partida ou prática lhe permitirá ver as estatísticas do tiro e os destaques do vídeo, que incluem ponto por ponto, ou tiro por tiro. Surpreendentemente, você também pode filtrar o vídeo para mostrar fotos muito específicas, como apenas os vôleis que estavam dentro, ou apenas as fotos aéreas que estavam fora.

Durante a reprodução, há um feedback de áudio que anunciará pontuações e estatísticas em tempo real e também é possível desafiar chamadas de linha em tempo real, assim como quando você estiver jogando uma partida. Ao desafiar chamadas de linha, você poderá ver instantaneamente uma repetição em câmera lenta do tiro, juntamente com uma decisão sobre se a bola é chamada para dentro ou para fora.

Para aqueles que também têm um relógio Apple, o aplicativo SwingVision utilizará o acelerômetro e o giroscópio, juntamente com algoritmos, para calcular sua velocidade de oscilação a partir do pulso. Você também pode usar o Siri de seu Relógio Apple para iniciar um treino ou partida de tênis.

Antes de começar, você cria um perfil dentro do aplicativo SwingVision - é aqui que você poderá rever suas sessões e medir seu progresso ao longo do tempo.

Você pode filmar sua prática ou combinar com um iPad ou um iPhone e não precisa de um Apple Watch, mas ele irá acrescentar à experiência se você tiver um, oferecendo estatísticas em tempo real em seu pulso.

O iPad Pro (2021) tem lentes de câmera Wide e Ultra Wide que lhe dão uma visão completa de uma quadra quando colocado em um tripé para uma quadra interna, ou um suporte de cerca quando você estiver em uma quadra externa. Os últimos iPhones oferecem lentes largas e ultra-largas também, de modo que estes também poderão filmar o que você precisa.

Você também pode usar um iPad Air (2022). Embora tenha uma única lente, o 2022 Air funciona com o chip M1 como o iPad Pro, o que significa que ainda oferece o poder de processamento necessário para fornecer as estatísticas e análises em tempo real criadas pelo aplicativo SwingVision.

Se você usar o SwingVision em um relógio Apple, você verá o feedback em tempo real do último tiro que realizou, juntamente com o tipo de tiro e a velocidade. Os dados também irão para o fechamento de seus anéis, e quanto mais rápido você acerta a bola, mais longe vai o velocímetro SwingVision.

Experimentamos o aplicativo SwingVision com um iPad Pro filmando a prática e um Apple Watch Series 7 em nosso pulso - ele precisa estar no pulso que você segura a raquete - e adoramos as estatísticas que obtivemos no final.

O vídeo do treino foi ótimo, permitindo que você veja cada tiro novamente, assim como retardar a reprodução para realmente ajudá-lo a ver o que você poderia ter feito melhor, ou o que você fez muito bem. Podemos ver este elemento sendo especialmente útil para os treinadores, permitindo-lhes mostrar aos seus alunos o que eles poderiam ter melhorado ou o que eles estão fazendo bem e do que eles deveriam fazer mais, mas é ótimo também para os indivíduos.

O que é ótimo no aplicativo SwingVision é que as estatísticas e análises são apresentadas de uma forma tão colorida e amigável que são agradáveis de se ver, mas também fáceis de entender. Nossa parte favorita do aplicativo SwingVision é, de longe, a filtragem de vídeo.

É brilhante que o aplicativo é capaz de - muito rapidamente podemos acrescentar - mostrar instantaneamente as fotos específicas que você solicitou usando o sistema de filtragem. Você pode selecionar o traço, giro, direção, tipo de tiro e resultar na análise tiro a tiro.

Isso significa que se você quiser apenas ver os forehands cruzados que foram atingidos, o vídeo cortará instantaneamente todos esses tiros, enquanto continua a mostrar que tipo de forehand foi - como forehand plano - e quão rápido foi no canto superior quando você está assistindo.

Aprendemos que provavelmente não seremos o próximo Roger Federer em breve, mas as estatísticas e as características do aplicativo SwingVision certamente nos fizeram querer continuar tentando melhorar nosso jogo para quem sabe, talvez um dia.

Escrito por Britta O'Boyle.