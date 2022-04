Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple está planejando atualizar o aplicativo Saúde para iPhone este ano com um melhor rastreamento do sono e uma forma de lembrar as pessoas de tomarem seus medicamentos. Também está considerando adicionar um sensor de temperatura corporal ao Apple Watch nos próximos meses, e ainda está desenvolvendo um monitor de pressão sanguínea.

De acordo com a Bloomberg, o novo recurso de medicação permitiria que você escaneie frascos de pílulas e rastreie quando você tomar o medicamento. Entretanto, nem todos os recursos planejados estarão disponíveis no lançamento. A Apple pode anunciar o recurso, talvez até mesmo na WWDC 2022, mas ele pode não chegar até uma data posterior.

Quanto ao sensor de temperatura corporal, ele poderia ajudar a atualizar os recursos de rastreamento de fertilidade no Apple Watch. As mudanças de temperatura corporal em um ciclo menstrual podem ajudar a prever quando alguém pode ter seu período menstrual ou determinar quando sua janela de ovulação está acontecendo - semelhante a outros dispositivos de rastreamento de fertilidade.

O monitor de pressão sangüínea é diferente do sensor de temperatura corporal.

Ele provavelmente não chegará para o Apple Watch até 2024, informou a Bloomberg. Espera-se que ele seja útil para rastrear a saúde cardíaca. Mas ele pode precisar de trabalho antes de uma implementação mundial. A Apple espera usar o recurso para alertar os usuários sobre a pressão arterial alta. A Bloomberg disse que a empresa está atualmente realizando testes com funcionários.

Para saber mais sobre o que a Apple pode ou não anunciar este ano, veja o boatoda Pocket-lint na WWDC 2022 e como assistir a um guia aqui.

Escrito por Maggie Tillman.