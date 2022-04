Nova atualização do iMovie da Apple: O que há de novo no iMovie 3.0?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple atualizou o iMovie, seu aplicativo de edição de vídeo, para o iMovie 3.0. Esta atualização de software para usuários de iPhone e iPad introduz novos recursos - incluindo storyboards. Aqui está o que você precisa saber.

A Apple em abril de 2022 anunciou uma nova versão do iMovie com recursos que facilitam mais do que nunca a criação de vídeos editados no iPhone e iPad.

Abaixo estão as principais mudanças que você pode esperar.

Storyboards é um novo recurso na atualização do software iMovie 3.0. Ele facilita a criação de vídeos no aplicativo móvel iMovie com modelos pré-construídos.

"Storyboards ajuda os criadores de conteúdo e cineastas a aprender a editar e melhorar suas habilidades de contar histórias em vídeo com modelos pré-fabricados para tipos populares de vídeos compartilhados em eventos sociais, com colegas, ou com colegas de classe - vídeos como DIYs, tutoriais de culinária, revisões de produtos, experimentos científicos", disse a Apple. "Storyboards torna mais fácil começar com listas flexíveis de filmagens e orientação passo-a-passo".

De acordo com a empresa, iMovie oferecerá 20 diferentes modelos de storyboards para vários tipos de vídeos "incluindo tutoriais de culinária, perguntas e respostas, resenhas de produtos, relatórios de notícias e muito mais". Os Storyboards, que fazem parte dos aplicativos iMovie para iPhone e iPad, também oferecerão listas de imagens, uma "miniatura ilustrativa" e recomendações sobre como filmar um clipe, disse a Apple em seu comunicado à imprensa.

Além dos storyboards, a atualização acrescenta um recurso que a Apple está chamando de Magic Movie. Ela pode criar vídeos a partir de fotos ou imagens.

"Para aqueles que querem criar um vídeo ainda mais rápido, Magic Movie cria instantaneamente um vídeo polido a partir dos clipes e fotos que o usuário seleciona, adicionando automaticamente transições, efeitos e música à edição", disse a Apple. "Para criar um Magic Movie, o usuário simplesmente seleciona um álbum, ou qualquer grupo de fotos ou imagens de sua biblioteca, e o Magic Movie identifica instantaneamente as melhores partes das filmagens e cria o projeto".

Você também pode reorganizar ou apagar clipes com Magic Movie.

A atualização do iMovie 3.0 está agora disponível para dispositivos que rodam iOS 15.2 e iPadOS 15.2 ou posterior. A Apple anunciou estes recursos pela primeira vez em março.

Escrito por Maggie Tillman.