Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Apple Fitness+ tem várias opções de treino, desde aulas básicas e de força até pilates e meditação, mas a plataforma também possui vários programas para ajudá-lo a atingir suas metas de condicionamento físico. Um deles é um programa de parto, projetado para ajudar as novas mães a ficarem em forma depois de ter um bebê, não importa o parto que tiveram.

O programa segue o programa Fique Ativo Durante a Gravidez da Apple, que tem 10 episódios e foi projetado para ajudar a mãe a se manter ativa durante uma gravidez saudável. Enquanto isso, o programa Volte à forma física depois de ter um bebê tem sete episódios no lançamento e foi projetado para ajudá-la a pós-gravidez.

Veja como encontrar e acessar o programa pós-parto Apple Fitness+ e o que ele oferece.

Como mencionamos brevemente, o programa Apple Fitness + Volte à forma física depois de ter um bebê tem sete episódios. Ele foi projetado para qualquer pessoa que tenha tido um bebê recentemente e há diferentes opções para se adequar, independentemente do parto que você teve, embora a Apple aconselhe que você fale com seu médico ou profissional de saúde antes de iniciar o programa.

Os exercícios do Core dentro do programa são projetados para reconectar seu core. Eles irão ajudá-lo a reconstruir o seu núcleo e a força das costas, enquanto também trabalham no seu assoalho pélvico. Você também encontrará exercícios de força para a parte superior do corpo, a parte inferior do corpo e o corpo inteiro, onde você pode usar um haltere leve a médio ou apenas o peso corporal, dependendo de onde você está em sua jornada de condicionamento físico.

O programa Volte à forma física depois de ter um bebê também tem Mindful Cooldowns que incluem alongamentos que visam pontos apertados comuns pós-gravidez e meditações que se concentram em temas como autocuidado e paciência.

Cada uma das sete sessões tem 10 minutos de duração e são conduzidas por Betina.

Os programas Apple Fitness+ encontram-se na aplicação Fitness+ da aplicação Fitness no iPhone ou iPad . Siga as etapas abaixo para acessar o programa Volte à forma física depois de ter um bebê.

Abra o aplicativo Fitness no seu iPhone ou iPad Toque na guia Fitness+ na parte inferior da tela Role para baixo na página inicial principal do Fitness+ Você verá Programas assim que passar por Novos Exercícios, Novas Meditações e Coleções Deslize da direita para a esquerda quando vir a guia Programas se não conseguir ver o bloco do programa pós-parto Toque no bloco do programa Voltar à forma física depois de ter um bebê para ver as opções de episódios Toque no episódio que deseja fazer e pressione 'Let's Go' Ou pressione o "+" e a nuvem com a seta para baixar o episódio

Escrito por Britta O'Boyle.