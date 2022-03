Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple está considerando não apenas lançar um serviço de assinatura de hardware para que você possa obter o iPhone por uma taxa mensal recorrente, mas também planeja construir sua própria infraestrutura de serviços financeiros.

De acordo com a Bloomberg, o esforço tem o codinome interno Breakout, sinalizando que ajudará os usuários a se libertarem do atual sistema financeiro. O plano é que a Apple ofereça sua própria tecnologia desenvolvida internamente para "processamento de pagamentos, avaliação de risco para empréstimos, análise de fraudes, verificações de crédito e funções adicionais de atendimento ao cliente, como tratamento de disputas".

Tal movimento não afetaria imediatamente o Apple Card , pois a Apple ainda pode fazer parceria com o Goldman Sachs. Em vez disso, a Apple está pensando em produtos futuros, como o suposto recurso Apple Pay Later , que se acredita ser uma opção de empréstimo de curto prazo Affirm ou Klarna. A iniciativa também pode se vincular ao serviço de assinatura do iPhone que a Apple está explorando e pode até ser lançado em 2022.

A Apple há muito prefere ter controle sobre todos os aspectos de seus produtos, seja o processador do iPhone ou Mac ou o software que eles executam, acreditando que isso proporciona uma experiência mais perfeita para o usuário e também permite gerar mais receita e ser menos dependente de parceiros. A mudança para oferecer seus próprios serviços financeiros, portanto, faz sentido para a Apple, dada sua história.

Escrito por Maggie Tillman.