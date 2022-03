Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A União Européia concordou com um conjunto de novas medidas para forçar as grandes empresas de tecnologia a serem gentis com outras.

O Digital Markets Act (DMA) foi projetado para nivelar o campo de jogo para empresas de tecnologia menores competirem com gigantes da tecnologia.

Inclui regras que forçarão a Apple e o Google a permitir opções de pagamento de terceiros em aplicativos em suas respectivas lojas de aplicativos. E aplicativos de bate-papo, como WhatsApp, Facebook Messenger e iMessage, terão que ser interoperáveis entre si e com os concorrentes.

Além disso, o Google terá que oferecer alternativas aos seus próprios serviços em smartphones Android, possivelmente no ponto de configuração, enquanto a Apple terá que permitir que usuários de iPhone e iPad excluam o Safari e outros aplicativos e serviços específicos da empresa.

É claro que existem preocupações com a segurança, especialmente quando se trata de aplicativos de bate-papo e texto. A BBC relata que a Apple está "preocupada com o fato de algumas disposições do DMA criarem vulnerabilidades desnecessárias de privacidade e segurança para nossos usuários".

O Google também está preocupado que as novas diretrizes tornem mais difícil investir em inovação: "Embora apoiemos muitas das ambições da DMA em relação à escolha e interoperabilidade do consumidor, estamos preocupados que algumas dessas regras possam reduzir a inovação e a escolha disponível para os europeus ", disse.

No entanto, os pagamentos no aplicativo têm sido um problema controverso há anos, com a Epic Games e o Spotify tendo disputas legais ou públicas de longa data com a Big Tech. Esta nova legislação pode finalmente acabar com isso - nos estados membros da UE, de qualquer maneira.

Empilhe recompensas e benefícios em todas as suas cartas existentes com este Curve Mastercard Por Pocket-lint International Promotion · 27 Outubro 2021 Este sistema brilhante irá poupar tempo e esforço sempre que você pagar.

O DMA está apenas em fase de proposta no momento, embora tenha sido acordado pelos legisladores europeus. Aguardamos uma data para implementação.

Escrito por Rik Henderson.