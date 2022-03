Strava recua e reativa a sincronização do Apple Health

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Tendo desativado um recurso que permitia aos usuários do iPhone sincronizar atividades de terceiros com seu aplicativo Apple Health, o Strava agora deu uma reviravolta e reverteu a mudança.

A reversão ocorre um dia depois que o kill switch foi acionado e sinaliza que os usuários estavam compreensivelmente insatisfeitos com o fato de esse recurso ter sido desativado em primeiro lugar.

Isso levou muitos usuários a entrar em contato com a equipe de suporte, perguntando por que seu recurso que funcionava anteriormente não funcionava mais. Originalmente, parece que a mudança foi feita para impedir que treinos duplicados apareçam no Apple Health .

Isso por si só é uma frustração muito real, se você tiver várias fontes alimentando o aplicativo de saúde da Apple, além de sincronizar com o Strava.

Falando ao Pocket-lint, um porta-voz do Strava declarou: "Nossa tentativa de impedir que uploads de atividades duplicadas fossem postados no Strava criou consequências não intencionais para nossa comunidade de atletas. aplicativos de terceiros para o Apple Health."

O que isso significa agora é que, independentemente de você usar seu Garmin , Zwift, Peloton, Wahoo - ou outro sistema de terceiros compatível com Strava - seus treinos sincronizados com o Strava também serão sincronizados com o Apple Health novamente.

Obviamente, se você estiver lutando com registros duplicados, sempre poderá impedir manualmente o Strava de compartilhar informações com o Apple Health.

Empilhe recompensas e benefícios em todas as suas cartas existentes com este Curve Mastercard Por Pocket-lint International Promotion · 27 Outubro 2021 Este sistema brilhante irá poupar tempo e esforço sempre que você pagar.

Escrito por Cam Bunton.