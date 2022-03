Safari pode estar recebendo novos recursos interessantes no iOS

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Parece que o navegador Safari da Apple no iOS pode estar recebendo alguns novos recursos interessantes, detectados graças a alterações no código do WebKit, o mecanismo do navegador que o faz funcionar nos bastidores.

O 9to5Mac detectou que as alterações no código incluem uma nova opção potencial para permitir que os usuários substituam "o esquema de cores do sistema com uma preferência por site".

Parece que você poderá definir uma preferência personalizada em seus sites mais visitados para sempre usar o modo escuro ou o modo claro, independentemente da hora do dia ou do que seu sistema mais amplo está exibindo.

Se for recebido, é uma mudança bem-vinda, pois alguns sites oferecem modos escuros ou claros que você pode não gostar muito de usar.

Outro ajuste aparente afetará como os anúncios pop-up podem funcionar no navegador, restringindo sua capacidade de usar pop-ups modais no nível do sistema que se parecem com alertas do iOS.

Mais uma vez, embora não sejam muito comuns, esses tipos de anúncios podem ser enganosos e irritantes, por isso estamos felizes em saber que a Apple continua a atacá-los com atualizações.

Nenhuma das mudanças que o 9to5Mac detectou garante que chegue aos usuários ao vivo, é claro, mas você assumiria que a Apple está pelo menos testando-as com a intenção de liberá-las no futuro.

Escrito por Max Freeman-Mills.