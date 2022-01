O que são coleções Apple Fitness + e como funcionam?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple está lançando um recurso chamado Coleções para seu aplicativo de treino Fitness + em 10 de janeiro, que foi projetado para ajudar os usuários a alcançar seus objetivos.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre as coleções do Apple Fitness +, incluindo o que são e como funcionam.

Apple Fitness + Collections são séries selecionadas de exercícios e meditações de quase 2.000 exercícios na biblioteca de exercícios Fitness + para ajudar os usuários a ficarem motivados e mantê-los no caminho certo para atingir o objetivo que almejam.

A série de Coleções ofereceu a todos um plano sugerido para os usuários seguirem, ajudando-os a fazer escolhas intencionais de treinamento nos dias ou semanas seguintes.

Existem seis coleções disponíveis para escolher, com maior probabilidade de serem adicionadas ao longo do tempo. Esses incluem:

Desafio principal de 30 dias

Melhore sua postura com Pilates

Aperfeiçoe suas posturas de equilíbrio de ioga

Execute seus primeiros 5K

Fortaleça suas costas, alongue seus quadris

Relaxe para uma hora de dormir melhor

As coleções estarão disponíveis no app Fitness + a partir de 10 de janeiro. Cada coleção é diferente e consiste em uma série de exercícios e / ou meditações para atingir um objetivo específico.

Por exemplo, a coleção 'Aperfeiçoe suas posturas de equilíbrio de ioga' tem um total de oito sessões e oferece uma progressão de posturas em pé e equilíbrios de braço. Você começará com exercícios de 10 minutos e progredirá para mais longos, e poderá repetir qualquer uma das práticas ou toda a série para continuar melhorando seu equilíbrio.

O Relaxamento para uma Hora de Dormir Melhor tem 14 sessões, enquanto o Desafio Principal de 30 Dias tem 30 sessões, então cada Coleção é diferente dependendo da meta que você escolher.

Para ver as coleções, certifique-se de que está executando o software mais recente em 10 de janeiro de 2022.

Em seguida, você precisará abrir o aplicativo Fitness no seu iPhone ou iPad e tocar na guia Fitness + na parte inferior do meio. As coleções aparecerão em sua própria seção, como Novos exercícios, novas meditações e Hora de caminhar.

