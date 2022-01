Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Fitness + da Apple compete com concorrentes como o Fiit e o Peloton , mas quando foi lançado pela primeira vez, faltavam alguns recursos . Uma atualização está prestes a torná-la uma proposta mais interessante.

A partir de 10 de janeiro de 2022, Fitness + adicionará alguns novos recursos, incluindo Coleções e Tempo de corrida, enquanto os recursos Tempo de caminhada e Destaque do artista também serão expandidos.

As Coleções serão uma série de exercícios e meditações com curadoria projetada para ajudar os usuários a alcançar seus objetivos, oferecendo um plano sugerido para seguir nos próximos dias ou semanas, dependendo da coleção escolhida.

Haverá seis coleções disponíveis no lançamento compostas de desafio principal de 30 dias, melhorar sua postura com Pilates, aperfeiçoar suas posturas de equilíbrio de ioga, executar seus primeiros 5 km, fortalecer suas costas, alongar os quadris e relaxar para dormir melhor.

Enquanto isso, Time to Run é uma expansão da série Time to Walk e foi projetado para ajudar os usuários a se tornarem corredores melhores e mais consistentes. Haverá três episódios no lançamento com cada episódio focado em uma rota de corrida popular em um local icônico, emparelhado com uma lista de reprodução criada para corresponder à intensidade, localização e treinamento da corrida.

Os três episódios serão Londres, Brooklyn e Miami Beach. Um novo episódio de Time to Run será lançado todas as segundas-feiras após 10 de janeiro de 2022. Você precisará de um Apple Watch e de um par de fones de ouvido Bluetooth .

Como mencionado, a atualização Fitness + também incluirá uma terceira temporada da série Time to Walk, e haverá também Artist Spotlights, incluindo novos treinos com músicas de Ed Sheeran, Pharrell Williams, Shakira e os Beatles.

