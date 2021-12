Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Na WWDC 2021 em junho, a Apple disse que o iOS 15 e watchOS 8 permitiriam aos proprietários de iPhone e Apple Watch, respectivamente, armazenar chaves digitais de hotel em seus dispositivos. Pouco mais foi dito sobre o recurso desde então, mas agora, ele parece estar indo ao ar, começando com os hotéis Hyatt.

Os usuários da Apple agora podem armazenar uma versão digital de seu cartão de acesso do hotel no aplicativo Apple Wallet , permitindo-lhes usar seu iPhone ou Apple Watch para ter acesso a seus quartos de hotel trancados. No lançamento, o Hyatt anunciou que está oferecendo suporte ao recurso em seis hotéis nos Estados Unidos.

Você pode adicionar um cartão-chave à Apple Wallet diretamente do aplicativo de um provedor de hotel.

Depois de fazer isso, segure seu iPhone ou Apple Watch na fechadura da porta habilitada para NFC do seu quarto de hotel para destravá-lo. Você pode adicionar um cartão-chave à Apple Wallet a qualquer momento depois de reservar um quarto, mas não desbloqueará o quarto até o momento do check-in. Você também precisa fazer o check-in na recepção antes mesmo de usá-lo.

Obtenha o soberbo Ivacy VPN por menos com esta incrível oferta de Natal Por Pocket-lint International Promotion · 9 Dezembro 2021

O recurso de cartão-chave digital da Apple também oferece suporte ao Modo Expresso na Carteira Apple. Isso significa que você não precisará autenticar sua identidade usando o Face ID ou Touch ID todas as vezes para desbloquear seu quarto. E se o seu dispositivo entrar no modo de reserva de energia, você ainda poderá usá-lo como um cartão-chave por até cinco horas. A Apple também disse que seu aplicativo Wallet irá arquivar automaticamente sua chave assim que você fizer o check out.

Os seis locais do Hyatt onde agora você pode usar seu iPhone ou Apple Watch para armazenar um cartão-chave são:

Andaz Maui no Wailea Resort em Maui

Resort e spa Hyatt Centric Key West em Key West

Hyatt House Chicago / West Loop-Fulton Market em Chicago

Hyatt House Dallas / Richardson em Garland, Texas

Hyatt Place Fremont / Vale do Silício no Vale do Silício

Hyatt Regency Long Beach em Long beach

Em última análise, o Hyatt planeja implantar suporte para todos os locais do mundo. Além disso, no próximo ano, a Apple Wallet começará a armazenar IDs emitidos pelo governo.