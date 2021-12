Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Durante um evento Unleashed em outubro deste ano, a Apple apresentou um plano mais barato para o Apple Music chamado Apple Music Voice Plan. A empresa com sede em Cupertino agora parece perto de lançar esta nova camada de seu serviço de streaming de música, de acordo com um novo relatório.

O Apple Music Voice Plan supostamente apareceu nas notas de atualização para o iOS 15.2 software update candidate , de acordo com Federico Viticci da MacStories , o que significa que pode estar disponível em breve para usuários do iPhone. Espera-se que custe metade do preço de uma assinatura individual da Apple Music - cerca de US $ 4,99 por mês nos Estados Unidos - mas ainda fornecerá acesso a toda a biblioteca da Apple Music de 90 milhões de canções.

A próxima atualização do iOS 15.2 para usuários do iPhone também deve incluir o recurso de contato herdado e um recurso de segurança de comunicação que desfoca imagens de nudez para crianças que usam Mensagens. Lembre-se de que as versões beta são projetadas para que desenvolvedores e usuários experimentem as atualizações planejadas.

Durante a fase de teste, bugs podem ser descobertos, o que pode fazer com que a Apple atrase o lançamento de alguns recursos.

A Apple ainda não comentou sobre a data de lançamento do iOS 15.2 ou do Apple Music Voice Plan. Para obter mais informações sobre o novo nível, consulte nosso guia:

