Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple revelou os 15 melhores aplicativos e jogos da App Store em 2021, junto com os mais populares.

O prêmio anual da App Store reconhece apenas 15 aplicativos e jogos entre os milhões que estão disponíveis em sua gama cada vez maior de dispositivos. Todos os aplicativos lançados para plataformas iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV e Mac nos últimos 12 meses foram levados em consideração, mas isso se reduziu ao crème de la crème.

Ele também revela os aplicativos mais populares do ano em várias categorias, com base nos downloads do usuário.

Destes, o mais baixado no Reino Unido foi o aplicativo do NHS, que permite mostrar o seu estado de vacinação - um verdadeiro sinal dos tempos em que vivemos. Venceu os aplicativos de iPhone cada vez mais populares, como WhatsApp, TikTok e YouTube.

Não surpreendentemente, no entanto, aplicativos como Microsoft Teams e Zoom ainda dominam as tabelas de download de aplicativos do iPad, com muitos continuando a trabalhar em casa em vez de comparecer a reuniões cara a cara. Também houve um aumento nos serviços de entrega em domicílio.

Para o App Store Awards, há cinco aplicativos principais, cinco jogos principais e mais cinco que são os melhores aplicativos com base em uma tendência que a Apple diz ter dominado os downloads este ano.

Os melhores aplicativos são:

Aplicativo do ano para iPhone: Toca Life World, da Toca Boca.

Toca Life World, da Toca Boca. App iPad do ano: LumaFusion, da LumaTouch.

LumaFusion, da LumaTouch. Mac App do ano: Craft, da Luki Labs Limited.

Craft, da Luki Labs Limited. Aplicativo do ano da Apple TV: DAZN, do DAZN Group.

DAZN, do DAZN Group. App Apple Watch do ano: Carrot Weather, da Grailr.

Os melhores jogos são:

Jogo do ano para iPhone: League of Legends: Wild Rift, da Riot Games.

League of Legends: Wild Rift, da Riot Games. Jogo do ano para iPad: MARVEL Future Revolution, da Netmarble Corporation.

MARVEL Future Revolution, da Netmarble Corporation. Jogo do ano para Mac: Myst, da Cyan.

Myst, da Cyan. Jogo do ano da Apple TV: Space Marshals 3, da Pixelbite.

Space Marshals 3, da Pixelbite. Jogo de fliperama do ano da Apple: Fantasian, de Mistwalker.

A grande tendência da Apple neste ano é a "conexão", então os cinco aplicativos vencedores foram escolhidos porque ajudaram a unir as pessoas "de maneiras significativas".

Eles incluem o app de namoro Bumble, o jogo multiplayer Between Us !, o app de criatividade Canva, o app de jantar EatOkra e a rede social Peanut.

Os 15 aplicativos são muito diferentes da lista de aplicativos mais baixados em 2021, que ainda é fortemente dominada pela vida híbrida que vivemos desde março de 2020.

App NHS

WhatsApp Messenger

TikTok

Instagram

YouTube: assistir, ouvir, transmitir

Microsoft Teams

Snapchat

Facebook

Google Maps

Mensageiro

NHS COVID-19

Uber Eats: Food Delivery

ZOOM Cloud Meetings

Amazonas

Spotify Nova Música e Podcasts

Loja: rastreador de pacotes e pedidos

Gmail - Email do Google

Meu McDonalds Reino Unido

Netflix

Deliveroo: Food Delivery

Teste de Teoria de Condução 4 em 1 Kit

Kit de teste de teoria DVSA oficial

The Wonder Weeks

Procreate Pocket

Teste de HS&E de Op / Spec CITB 2019

Floresta - sua motivação principal

TouchRetouch

App Squeezy NHS Pelvic Floor

Facetune

Freya • Temporizador de sobretensão

Dark Sky Weather

AutoSleep Track Sleep on Watch

Driving Theory, de James May

Teste CITB MAP HS&E 2019

Site Audit Pro

Da Vinci Eye: projetor de arte AR

Carboidratos e Cals: Dieta e Diabetes

ChirpOMatic - Europa

O App TeamTOMM

WiFi agora remoto

Entre nós!

Roblox

Reforma do projeto

Quebra-cabeça de classificação de água

Salto alto!

Mestres de contagem: Crowd Runner 3D

8 Ball Pool ™

Magic Tiles 3: Piano Game

Atalho Executar

Subway Surfers

BitLife - Simulador de Vida

Trilhos de Teto

Stacky Dash

Call of Duty®: Mobile

Pontuação! Hero 2

Bridge Race

Parking Jam 3D

Pokémon GO

Happy Printer

Nail Salon 3D

Minecraft

Football Manager 2021 Mobile

Monopólio

Atenção!

Bloons TD 6

Plague INC.

The Chase: Ultimate Edition

My Child Lebensborn

Traço de geometria

Ponto de Virada

Pocket Build

Contagem regressiva - o aplicativo oficial do programa de TV

Ganhe para morrer 2

Bloons TD 5

True SkateCluedo: a edição oficial

The Game of Life 2

Grand Theft Auto: San Andreas

Incredibox

Sustentável

ZOOM Cloud Meetings

Microsoft Teams

YouTube: assistir, ouvir, transmitir

Netflix

Disney +

Amazon Prime Video

Google Chrome

BBC iPlayer

TikTok

Microsoft Word

ITV Hub: TV Player e Catchup

Todos os 4 - Assistir ao vivo e sob demanda

Amazonas

Spotify Nova Música e Podcasts

Facebook

Mensageiro

Gmail - Email do Google

Sky Go

Google

Microsoft PowerPoint

Procriar

GoodNotes 5

Notabilidade

Mensagens para WhatsApp no iPad

Teste de Teoria de Condução 4 em 1 Kit

Ensine Seu Monstro a Ler

Acerte o botão Matemática

Spelling Shed

Kit de teste de teoria DVSA oficial

Toca Life: Hospital

Duet Display

Calendário do Advento de Jacquie Lawson

Toca Kitchen 2

Affinity Designer

Foto de afinidade

Toca Life: Bairro

LumaFusion

Toca Life: Férias

Numberblocks: Hide and Seek

Numberblocks: Card Fun!

Entre nós!

Roblox

Capa de telefone faça você mesmo

Reforma do projeto

Magic Tiles 3: Piano Game

Desafio de Cabelo

Tiles Hop - EDM Rush

Blob Runner 3D

DOP 2: Excluir uma parte

Mestre do bate-papo!

Atalho Executar

Simulador de Professor

Subway Surfers

Bridge Race

Unhas acrilicas!

io

Mestres de contagem: Crowd Runner 3D

Esculpir pessoas

Quebra-cabeça de classificação de água

Mario Kart Tour

Minecraft

Monopólio

Bloons TD 6

Football Manager 2021 Touch

Football Manager 2021 Mobile

Plague INC.

The Chase: Ultimate Edition

Traço de geometria

Stardew Valley

The Game of Life 2

Cinco noites no Freddy

Ponto de Virada

Cluedo: a edição oficial

Patrulha PAW: Adventure Bay!

My Child Lebensborn

Humano: Fall Flat

LEGO® Jurassic World ™

Terraria

Ultimate Custom Night

RFS - Real Flight Simulator



Sonic Racing

Mini autoestradas

Cut the Rope Remasterizado

Cidade de skate

PAC-MAN Party Royale

NBA 2K21 Arcade Edition

Angry Birds recarregado

Bob Esponja: Patty Pursuit

Lava quente

Sneaky Sasquatch

Fruit Ninja Classic +

Rayman Mini

Festa SongPop

Crossy Road Castle

Forasteiros

Solitaire da MobilityWare +

QUE GOLFE?

LEGO® Brawls

Oceanhorn 2

Spire Blast