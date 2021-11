Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple atrasou o lançamento de um recurso muito aguardado que permitirá aos americanos armazenar digitalmente seus cartões de identificação - como carteira de motorista ou identidade estadual - no aplicativo Apple Wallet.

A empresa silenciosamente atualizou seu site oficial iOS 15 , conforme notado pela primeira vez pelo MacRumors , para dizer que o recurso chegará agora no início de 2022.

Anunciada pela primeira vez na WWDC 2021 , a Apple está trabalhando para oferecer o recurso em todo o país. Originalmente, a empresa planejava lançá-lo no final de 2021. A Apple chegou a dizer que o Arizona e a Geórgia seriam os primeiros estados a oferecer o recurso aos residentes. Connecticut, Iowa, Kentucky, Maryland, Oklahoma e Utah também estão planejando apoiá-lo. Aparentemente, os pontos de verificação de segurança da TSA em aeroportos dos EUA devem aceitar IDs digitais no aplicativo Wallet.

Para adicionar sua carteira de motorista ou ID estadual, você abrirá o aplicativo Wallet em seu telefone, toque no sinal de mais na parte superior e siga as etapas na tela. Você deverá tirar uma foto de seu rosto e realizar uma série de movimentos com a cabeça durante a configuração e para fins de verificação.

Então, quando você quiser apresentar seus IDs para guardas de segurança TSA ou quem quer que seja, você simplesmente tocar seu iPhone ou Apple Watch em um leitor de identidade e, em seguida, confirmar sua ação com Face ID ou Touch ID. Não há necessidade de apresentar seu cartão físico. Você nem precisa entregar seu dispositivo.

Para saber mais sobre o recurso agora atrasado, consulte o guia do Pocket-lint: