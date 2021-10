Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os proprietários de PlayStation 5 agora podem acessar o Apple Music em seus consoles.

O serviço de streaming de música da Apple está disponível na seção de mídia da página inicial do PlayStation (depois de baixado) e pode ser testado gratuitamente por três meses para novos assinantes. Você pode se inscrever por meio do aplicativo no próprioPS5.

Alternativamente, se você já for um assinante, você só precisa vincular sua conta para poder transmitir mais de 90 milhões de faixas, videoclipes ou ouvir estações de rádio ao vivo.

A vinculação pode ser feita com um dispositivo iOS ou iPadOS, simplesmente digitalizando o código QR na tela.

Uma barra de menu superior leva você a páginas com recomendações baseadas em seus gostos musicais existentes, novos lançamentos, vídeos e sua própria biblioteca pessoal. É essencialmente o mesmo que o aplicativo móvel, mas em uma TV.

Alguns videoclipes são apresentados em 4K quando reproduzidos no PS5.

A música pode ser iniciada no aplicativo Apple Music e depois reproduzida durante o jogo. Você receberá recomendações com base no último jogo que você jogou.

Um cartão de função de música pode ser acessado durante um jogo para reproduzir / pausar ou mudar a faixa.

Apple TV + também está disponível no PS5 desde o lançamento.