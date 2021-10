Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um novo recurso Apple Fitness +, Workouts em Grupo, agora está disponível com suporte para SharePlay , permitindo que você participe de sessões de exercícios com até 32 amigos através do FaceTime. Aqui está o que você precisa saber, incluindo como funciona, para que possa iniciar facilmente suas próprias chamadas de treino em grupo.

Quando a Apple lançou o iOS 15.1, ela atualizou o aplicativo FaceTime para torná-lo melhor competir com o Zoom e outros serviços de videochamada. Ele adicionou um novo recurso, chamado SharePlay , que basicamente transforma o FaceTime em um serviço de monitoramento. Então, quando você estiver em uma ligação do FaceTime, você pode trazer música para uma experiência de escuta compartilhada, ou você pode assistir a filmes e programas com amigos em sincronia enquanto tem conversas em tempo real, ou você pode compartilhar sua tela.

O SharePlay se destina a funcionar com muitos aplicativos de terceiros, bem como aplicativos da Apple, como Fitness. O próprio aplicativo de fitness da Apple oferece acesso ao Fitness + , uma coleção de aulas de ginástica interativas no estilo Peloton por uma assinatura mensal. E, agora, inclui exercícios em grupo, para que os assinantes do Fitness + em um iPhone ou iPad possam aproveitar o SharePlay para iniciar um treino em grupo ou meditação com até 32 amigos pelo FaceTime. É muito fácil de fazer, na verdade.

Seu dispositivo Apple deve estar executando a atualização de software mais recente disponível para seu sistema operacional. Em outubro de 2021, isso é iOS 15.1 para iPhone, iPadOS 15.1 para iPad, watchOS 8.1 para Apple Watch e tvOS 15.1 para Apple TV. O SharePlay e os exercícios em grupo não estavam disponíveis até o iOS 15.1.

Para começar um treino em grupo com amigos, primeiro você precisa estar em uma ligação FaceTime com eles em um iPhone ou iPad. Se você deseja adicionar outras pessoas à sua ligação FaceTime - seja de áudio ou vídeo - deslize para cima, toque no botão Adicionar Pessoa e, em seguida, toque no botão Toque para ligar para elas.

Você pode ter até 32 pessoas em uma chamada. Clique aqui para saber mais sobre como iniciar uma ligação em grupo do FaceTime .

Quando estiver em uma ligação do FaceTime, acesse o aplicativo Fitness, escolha um vídeo de treino ou meditação Fitness + para acompanhar e você verá seus amigos e família na tela, bem como suas próprias métricas exibidas. A Apple promete que a sessão de Fitness + selecionada será totalmente sincronizada para todos os participantes. E quando alguém se adianta (na barra de progresso da barra de gravação) ou fecha o anel durante uma sessão, todos os participantes da chamada recebem um alerta para comemorar juntos.

Nota: SharePlay funciona em todo o sistema em todos os dispositivos Apple, incluindo Apple TV. Isso significa que você pode acompanhar seu treino na tela grande enquanto fica conectado com amigos via FaceTime em seus iPhones e iPads.

