Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Durante o evento Unleashed em outubro de 2021, a Apple apresentou um plano mais barato para o Apple Music.

Chamado de " Apple Music Voice Plan ", a nova camada custa metade do preço de uma assinatura individual da Apple Music - mas ainda fornece acesso a todo o catálogo do serviço de música de 90 milhões de músicas. Existem algumas ressalvas, é claro. Aqui está o que você precisa saber sobre o Apple Music Voice Plan e se vale a pena tentar.

Simplificando, com o Apple Music Voice Plan, você pode acessar todo o Apple Music, mas só pode fazê-lo por controle de voz. Em outras palavras, você deve reproduzir música por meio de um dispositivo habilitado para Siri, como um HomePod Mini, AirPods ou um iPhone. Com uma assinatura do Apple Music Voice Plan, você pode pedir ao Siri para tocar qualquer coisa na biblioteca do Apple Music - incluindo álbuns completos, músicas individuais e listas de reprodução da Apple. Não há limite na escolha da música ou no número de saltos disponíveis.

Com um Plano de Voz do Apple Music, você não pode usar o aplicativo Apple Music para controlar manualmente sua experiência de audição como faria em outro nível de assinatura. Isso porque o aplicativo Apple Music tem uma interface de usuário muito diferente, apenas para usuários do Plano de Voz. Ele é reduzido para mostrar apenas sugestões de música e seu histórico de audição recente. Há também uma seção especial para ajudá-lo a aprender como interagir com o Apple Music por meio de comandos de voz Siri.

Portanto, para tocar a última música de Taylor Swift, em vez de mergulhar e usar o aplicativo Apple Music em seu telefone, você deve pedir a Siri ("Ei Siri, toque [x] de Taylor Swift"). Se você realmente deseja usar o aplicativo Apple Music para controlar totalmente sua experiência de audição, deverá obter uma assinatura individual ou familiar.

Nos Estados Unidos, o plano de voz da Apple Music custa US $ 4,99 por mês.

O Apple Music geralmente custa $ 9,99 por mês para indivíduos ou $ 14,99 por mês para famílias. Um plano com desconto para estudantes está disponível a US $ 4,99 por mês.

Sim, cada cliente com seu próprio ID Apple pode experimentar um teste gratuito de 7 dias do Apple Music Voice Plan.

O Apple Music Voice Plan é compatível com qualquer dispositivo habilitado para Siri que possa reproduzir Apple Music. Funciona com iPhone, iPad, Mac, Apple TV, HomePod, AirPods e CarPlay. Integrações de hardware de terceiros, como Apple Music for Echo ou Samsung Smart TVs, não são suportadas.

Como dissemos acima, o Apple Music Voice Plan dá acesso total ao catálogo da Apple Music.

Você pode pedir ao Siri para tocar qualquer música da biblioteca ou qualquer uma das listas de reprodução ou estações de rádio disponíveis. A Apple está até expandindo suas listas de reprodução temáticas, então você poderá pedir ao Siri para "tocar a lista de reprodução do jantar" para começar a transmitir músicas imediatamente. Existem dezenas de milhares de playlists - incluindo centenas de novas playlists de humor e atividades, mixagens personalizadas e estações de gênero - que você pode ouvir com o Apple Music Voice Plan.

A Apple disse que suas listas de reprodução foram criadas por "especialistas editoriais" e são otimizadas apenas para voz. Experimente pedir ao Siri para "tocar algo descontraído" ou "tocar mais assim". Você pode até escolher listas de reprodução específicas, como New Music Daily, Rap Life, Hits de hoje, Country de hoje, Pop da lista A, R&B Now e muito mais.

Você pode se inscrever no Apple Music Voice Plan diretamente por meio do aplicativo Apple Music ou solicitando a Siri ("Ei, Siri, inicie meu teste do Apple Music Voice").

Melhores ofertas do Amazon US Prime Day 2021: Selecione ofertas ainda ativas Por Maggie Tillman · 23 Junho 2021 O Prime Day 2021 já começou!

A Apple disse que o Apple Music Voice Plan estará disponível no final de 2021.

Ele será lançado nos EUA, Reino Unido, Austrália, Áustria, Canadá, China, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Irlanda, Itália, Japão, México, Nova Zelândia, Espanha e Taiwan.

O Plano de Voz apenas dá acesso ao catálogo da Apple Music por um preço mais baixo do que os planos Individual ou Família. É para ouvintes casuais que desejam uma maneira rápida e fácil de fazer o Siri tocar música - sem ter que mexer com o aplicativo Apple Music ou gastar horas selecionando listas de reprodução. Para ser claro, não é uma taxa para que o Siri toque música. Se você tem faixas do iTunes ou no iTunes, ainda pode reproduzi-las com o aplicativo Apple Music e controlá-las por voz, como fazia antes.

Então, vale a pena tentar? Claro, por que não? Se você não tiver certeza, dê uma olhada no teste gratuito de 7 dias e não há nada a perder.

Confira o guia detalhado do Pocket-lint sobre o Apple Music para saber mais sobre como o serviço de streaming de música de Cupertino custa e normalmente funciona.