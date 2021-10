A Apple apresenta o Voice Plan para tornar o Apple Music mais acessível

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple está introduzindo um novo nível de preço do Apple Music , reduzindo o preço para apenas US $ 4,99 por mês. É a metade do preço do Plano Individual, o que torna o Apple Music muito mais barato.

Mas há um problema - você tem que controlar com sua voz, daí o nome Plano de Voz. Esse novo plano permitirá que um usuário use o Siri em dispositivos Apple para obter acesso ao Apple Music.

Sim, você terá que pedir ao Siri para tocar essa música, o que significa que é mais naturalmente aplicável para quem usa voz para tudo - então, quem usa o mini HomePod pode achar que este é o plano perfeito para eles.

A Apple não é a primeira a adotar esse tipo de abordagem - a Amazon oferece um Echo Plan para Amazon Music Unlimited que custa US $ 3,99 - mas, novamente, tem a limitação de que você só tem acesso a tudo em seu dispositivo Echo.

A Apple tem a vantagem de que o Plano de Voz é aplicável a todos os seus dispositivos Apple, mas se você deseja usar apenas o controle de voz é uma questão diferente.

Para ajudá-lo a obter o máximo do Apple Music, a Apple também introduziu uma nova gama de listas de reprodução que podem ser controladas com o Siri. Você pode simplesmente pedir ao Siri para planejar a música para o seu jantar ou treino e você obterá as músicas adequadas.

Pelo menos, para aqueles que usam apenas voz, você não terá que pedir todas as músicas que deseja ouvir.

O Apple Music Voice Plan estará disponível na Austrália, Áustria, Canadá, China, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Irlanda, Itália, Japão, México, Nova Zelândia, Espanha, Taiwan, Reino Unido e Estados Unidos, mas não há um cronograma definido quando você poderá obter acesso a ele.