(Pocket-lint) - Aqueles de vocês que assinam o Apple Music e preferem tocar músicas vindas da tela grande da sua sala de estar podem ficar felizes em saber que a Sony possivelmente está trabalhando com a Apple para trazer o popular serviço de música para seu console PlayStation 5 .

Um usuário do Reddit compartilhou recentemente no subreddit da Apple Music que avistou a opção de baixar o aplicativo da Apple Music para seu PS5. "Desde quando isso era importante ????" eles perguntaram em um post. "Fiz uma nova conta no meu PS5 e ia conectar meu Spotify, mas aí eu vejo isso."

O usuário também compartilhou uma captura de tela que parece confirmar que o aplicativo estava disponível para download para eles. No entanto, quando o usuário realmente selecionou a opção de download, foi notificado sobre o aplicativo apenas ser "jogável" no console do PlayStation 4 . O Pocket-lint não foi capaz de testar se o anúncio está disponível no Reino Unido, mas a Eurogamer afirmou que poderia replicá-lo definindo sua região do PS5 para os EUA.

Talvez a Sony esteja testando um aplicativo da Apple Music e ele chegará em breve?

Lembre-se de que a Apple tem um evento Mac agendado para 18 de outubro de 2021, então ela pode estar planejando um anúncio rápido com a Sony para o show. Para assistir ao desenrolar da ação no dia do evento, sintonize o guia do Pocket-lint aqui.