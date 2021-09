Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple atualizou hoje o pacote iWork , que inclui Pages, Keynote e Numbers, com um punhado de novos recursos que devem ser uma bênção para a comunidade de trabalho remoto, entre outros.

Primeiramente, uma das grandes novidades é a capacidade de fazer com que uma visualização da câmera ao vivo do apresentador do Keynote apareça no canto superior da tela, semelhante a como você se vê quando está em uma chamada FaceTime ou Zoom. O objetivo é ajudar no engajamento ao fazer remotamente uma apresentação com um grupo de pessoas que antes só viam os slides pré-fabricados e o som da sua voz.

A Apple diz que você pode “remodelar” seu quadro de vídeo com uma variável de recursos personalizáveis, mas a utilidade disso ainda está para ser determinada. De qualquer forma, a capacidade de adicionar um feed de vídeo ao vivo deve ser excelente para a comunidade acadêmica.

Quanto ao Pages, a Apple diz que o aplicativo está obtendo uma experiência iOS mais otimizada, que inclui texto e imagens naturalmente ampliados para tornar a visualização de documentos em trânsito mais perfeita do que nunca.

Em Numbers, a Apple apregoa dois novos recursos significativos, tabelas dinâmicas e gráficos de radar, que para o primeiro, a empresa descreve como algo "os usuários podem resumir, agrupar e reorganizar dados rapidamente para identificar e analisar padrões e tendências" - explicando que "o a tabela dinâmica resultante aparece em um layout claro que torna mais fácil para o usuário ler e obter insights ”.

Em relação aos gráficos de radar, a Apple os descreve como “um novo tipo de gráfico que torna mais fácil comparar visualmente várias variáveis com semelhanças mostradas como áreas sobrepostas, permitindo que diferenças e outliers realmente se destaquem”.

A atualização está disponível para todo o pacote hoje, e você pode ler o comunicado de imprensa completo por si mesmo aqui.

