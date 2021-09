Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um juiz dos EUA emitiu uma liminar no caso Epic vs Apple, ordenando que a gigante de Cupertino permita aos desenvolvedores de aplicativos a opção de aceitar pagamentos alternativos, que não sejam através da própria Apple.

Parte do caso Epic vs Apple, a ordem declara que a Apple está "permanentemente restringida e proibida de proibir os desenvolvedores de incluir em seus aplicativos e seus botões de metadados, links externos ou outras chamadas à ação que direcionem os clientes aos mecanismos de compra". Basicamente, a Apple não pode mais forçar os desenvolvedores a oferecer apenas compras dentro do aplicativo por meio do sistema monetário da própria Apple. Eles serão capazes de circunavegar com eficácia a taxa paga à Apple por compra (geralmente em torno de 30 por cento).

Esse foi o principal argumento no caso da Epic, com o estúdio Fortnite sendo avisado e, em seguida, banido por oferecer descontos aos fãs se eles comprassem moeda do jogo fora do aplicativo iOS.

O julgamento completo pode ser visto aqui , conforme publicado pelo The Verge . Também pode ter um impacto significativo no Google, que também está atualmente envolvido em seu próprio processo judicial com a Epic Games. Também se trata de oferecer métodos de pagamento alternativos e links dentro de aplicativos.

Curiosamente, a decisão também revela que 70 por cento da receita da loja de aplicativos vem de jogos, então, se nem a Apple nem o Google puderem fazer tanto com as compras no aplicativo, nos perguntamos se haverá mudanças significativas na forma como ele coloca certos aplicativos no futuro.

O tempo dirá nessa frente. Por enquanto, este pode ser o primeiro passo importante para colocar o Fortnite de volta em um iPhone e iPad. Só não prenda a respiração enquanto isso.