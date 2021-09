Como adicionar uma carteira de motorista ou ID estadual à Apple Wallet

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple anunciou recentemente a capacidade de adicionar uma carteira de motorista dos Estados Unidos ou um cartão de identificação de estado à sua carteira virtual da Apple e, embora apenas oito estados estejam apoiando a digitalização de documentos no início, a Apple promete mais em breve.

Se você precisa saber como adicionar sua carteira de motorista ou ID estadual à sua Apple Wallet, acompanhe.

Adicionar uma carteira de motorista à Carteira da Apple é muito semelhante a adicionar um cartão de crédito ou débito, mas com algumas medidas extras de segurança. Para começar, basta tocar no ícone + no canto superior direito do aplicativo Apple Wallet e, em seguida, selecionar a carteira de motorista ou a opção de ID do estado .

Em seguida, você precisará tirar uma foto nítida da frente e de trás de sua licença antes de ser solicitado a tirar uma selfie para fins de verificação de estado. Tanto a Apple quanto os governos estaduais locais querem ter certeza de que alguém não pode simplesmente tirar duas fotos rápidas de sua licença e cometer algum ladrão de identidade muito rápido.

Para evitar ainda mais contra impostores adição de identificação de outra pessoa para a sua carteira, você vai ser solicitado a "completar uma série de movimentos faciais e na cabeça durante o processo de configuração".

Embora, infelizmente, ainda não tenhamos testado o processo de adição de uma carteira de motorista à Carteira da Apple aqui, podemos apenas imaginar que funcionará de maneira semelhante a outros sistemas de autenticação no aplicativo, como o Tinder, que exige que você faça uma série de selfies com orientações específicas para a cabeça e as mãos para provar que realmente é você do outro lado.

O sistema de verificação do Tinder, um procedimento que provavelmente será semelhante ao método de verificação de identidade estadual necessário para adicionar sua carteira de motorista à Apple Wallet.

A Apple afirma que, após enviar as varreduras de identidade e selfies adequadas, o estado emissor verificará a identidade do usuário e confirmará a legitimidade da solicitação de digitalização antes da aprovação, o que pode levar alguns dias.

Não há nenhuma palavra ainda sobre como exatamente os departamentos de polícia locais irão lidar com as carteiras de motorista da Apple Wallet, então, enquanto isso, mantenha seu cartão físico dentro de sua carteira real o tempo todo. Ao viajar por aeroportos selecionados, no entanto, a Apple espera que seja uma história diferente, já que a empresa já anunciou o suporte da TSA para o recurso em aeroportos em todos os Estados Unidos - embora os aeroportos que estão oferecendo suporte específico sejam desconhecidos no momento.

Parece que a resposta é sim.

A Apple apregoa que aeroportos selecionados já têm linhas de segurança dedicadas com leitores especializados que podem lidar com um Apple Watch ou iPhone ID, e enfatiza fortemente a segurança do método, insistindo que "os usuários não precisam desbloquear, mostrar ou entregar seu dispositivo para apresentar seu ID ".

Para escanear seu ID em um aeroporto para passar pelo TSA, você só precisa abrir sua Apple Wallet, selecionar sua carteira de motorista e usar o Face ID, Touch ID ou sua senha para autenticar a validade do ID.

No momento, apenas oito estados oferecem suporte ao recurso. Esses estados são:

Arizona

Connecticut

Georgia

Iowa

Kentucky

Maryland

Oklahoma

Utah

Se você estiver interessado em aprender mais sobre o Apple Pay e, por associação, o Apple Wallet, leia nosso explicador completo aqui .