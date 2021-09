Como usar os atalhos do iOS para criar um leitor RSS personalizado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O aplicativo Shortcuts no iOS é uma das ferramentas mais poderosas, embora negligenciadas, disponíveis em qualquer iPhone ou iPad hoje. No entanto, só porque passou despercebido pela grande maioria dos usuários, não significa que você deva deixar seus poderosos recursos passarem.

Os leitores RSS podem parecer um eco do passado, mas ainda podem servir como uma ferramenta poderosa para ler as manchetes sem ter que lidar com todas as outras bobagens que você encontraria ao navegar nas redes sociais para obter suas informações.

Se você gostaria de ver facilmente as últimas manchetes de suas fontes de notícias favoritas com apenas um toque de um ícone ou apenas uma chamada rápida pelo Siri, siga em frente.

Abra o aplicativo Atalhos no seu iPhone ou iPad. Toque no ícone + na parte superior para criar um novo atalho . Na barra de pesquisa, encontre e selecione a ação Escolher do Menu.

Uma vez nesta etapa, você receberá duas linhas de itens por padrão - a quantidade de itens que você escolher será a quantidade de feeds de notícias de onde você irá obter a fonte, então, se você tiver quatro sites favoritos em mente, certifique-se de adicionar quatro itens ao todo.

Depois disso, certifique-se de renomear todos os itens com os nomes dos veículos de notícias que você usará para que possa identificá-los facilmente quando o atalho estiver ativo e em execução.

Em seguida, adicione a ação URL abaixo de cada um dos itens que adicionamos na etapa anterior. Essa caixa de URL é onde você precisará colar os links do feed RSS para os sites que os acompanham. Se você não tiver certeza de onde encontrar informações RSS de um canal de notícias específico, o Feedspot é um site simples de usar que o ajuda a encontrar facilmente o link RSS necessário para fazer esse atalho funcionar.

Agora, no final do seu atalho, adicione a ação Obter itens do feed RSS. Por padrão, ele será definido para puxar 10 manchetes de cada saída, mas se você quiser ajustar esse número, aqui está sua chance.

Para seguir isso, adicione a ação Filtrar artigos do Safari e (presumivelmente) você desejará definir a configuração Classificar por como Data de publicação e a opção Ordem como Último primeiro . Isso garante que você veja as notícias recentes primeiro e não as histórias de 2010.

Finalmente, você está pronto para dar os retoques finais agora.

Feche este atalho adicionando a ação Escolher da Lista e, em seguida, finalize tudo com um simples gatilho Abrir URLs.

E é isso! Seu próprio leitor de feed RSS personalizado, sem fotos de bebês injustificadas ou anúncios estranhamente intrusivos.

Se você preferir não ter o trabalho de construir isso sozinho, mas preferir adicionar este atalho diretamente no seu iPhone ou iPad com apenas um toque, clique aqui . Uma vez no seu dispositivo, você pode ajustar facilmente o modelo criado acima com todas as suas preferências pessoais de notícias.

As informações de todos os feeds RSS da Pocket-lint estão disponíveis aqui.

Para ler uma visão geral do que é exatamente o aplicativo iOS Shortcuts e como você pode usá-lo para ainda mais recursos, verifique nosso explicador tocando aqui .