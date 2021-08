Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple adquiriu o serviço de streaming de música clássica Primephonic , lançado em 2018 como uma opção dedicada para os puristas da música mundial do passado encontrarem e selecionarem listas de reprodução em um aplicativo feito sob medida para o gênero.

Agora, apenas três anos após o lançamento, a Apple está fechando o serviço em 7 de setembro em um negócio por uma taxa não revelada. No entanto, a empresa de Cupertino planeja relançar o aplicativo no próximo ano com a mesma interface com a qual sua base de usuários geralmente mais antiga provavelmente já se acostumou.

Em uma postagem de blog no site da Primephonic , a empresa escreve

Estamos trabalhando em uma incrível nova experiência de música clássica da Apple para o início do próximo ano, mas, infelizmente, o serviço Primephonic será colocado off-line a partir de 7 de setembro. Você pode continuar a usá-lo gratuitamente até então. Verifique seu e-mail para obter mais detalhes sobre o teste gratuito de 6 meses do Apple Music, seu reembolso e muito mais.

Aparentemente, os assinantes da Apple Music verão um token de atualizações para a experiência de audição de música clássica na plataforma, mas para usuários que buscam a experiência Primephonic dedicada original sem quaisquer anúncios de música pop e desordem de interface do usuário, os usuários terão que esperar até “no início do próximo ano ”.

No início deste ano, no entanto, cobrimos tudo o que você precisa saber sobre a Primephonic, então, se estiver interessado em verificar isso, clique aqui .

Para ler a declaração completa sobre a aquisição da Primephonic pela Apple, toque aqui para ver a postagem do blog da empresa na página inicial.