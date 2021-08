A Apple concorda com as mudanças na App Store, permitirá que os desenvolvedores se comuniquem externamente sobre os métodos de pagamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O controle da Apple sobre como funcionam os pagamentos para aplicativos baixados através da App Store pode estar diminuindo um pouco - e está acontecendo de uma maneira não relacionada à disputa em andamento com a Epic Games.

A última mudança vem como resultado da pressão de desenvolvedores menores na forma de uma ação coletiva.

Isso significa que os desenvolvedores agora podem enviar e-mail para seus usuários externamente para informá-los que eles podem se inscrever ou pagar por serviços e extras por meios diferentes do sistema de pagamento do iOS, potencialmente permitindo que os desenvolvedores evitem as taxas da Apple.

A Apple confirmou que isso é estritamente limitado às comunicações externas, então você não receberá notificações push informando como conseguir um negócio mais barato, por exemplo, mas poderá receber alguns e-mails no futuro próximo se for um grande assinante do aplicativo.

Da mesma forma, você pode começar a ver aplicativos com a opção de inserir seu endereço de e-mail, para que os desenvolvedores possam informá-lo sobre preços mais baratos ou simplesmente pagamentos que rendem mais dinheiro diretamente.

Será fascinante ver se isso indica que a Apple está aceitando que será mais aberta no que diz respeito a pagamentos, mas provavelmente aprenderemos muito mais sobre isso quando o processo com a Epic Games finalmente chegar ao fim.