Agora você pode adicionar seu NHS COVID Pass à Apple Wallet

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O aplicativo NHS foi atualizado em dispositivos Apple para que aqueles na Inglaterra possam agora adicionar seu NHS COVID Pass ao Apple Wallet. Os chamados passaportes para vacinas são controversos, mas parece que vieram para ficar.

O Governo não tem como impedir que as empresas peçam passe para acesso às suas instalações, pelo que parece que está a facilitar o uso do passe.

A atualização do aplicativo não é realmente uma versão completamente nova do aplicativo na Apple App Store, mas algumas das páginas internas do aplicativo foram atualizadas em vez disso.

Tal como acontece com o código QR no próprio aplicativo do NHS e a versão em PDF que você pode obter, o passe tem validade de um mês, após o qual você precisará renová-lo no aplicativo do NHS.

Observe que o passe fica no aplicativo principal do NHS, em vez do aplicativo NHS COVID-19 que habilita a notificação de exposição (que usa a tecnologia de rastreamento de contato da Apple e do Google ). Se você ainda não tem acesso a um NHS COVID Pass, precisará de vacinação dupla para começar. Em seguida, você precisa se certificar de que o aplicativo NHS está configurado para você.

Essencialmente, você precisa provar quem você é com um vídeo e fornecer seu número do NHS. Em seguida, seus registros de saúde serão sincronizados e seu status de vacinação atualizado se for mais de cinco dias após a segunda dose (pode aparecer antes).

Há também uma mudança na formulação de como a versão doméstica do NHS Covid Pass é apresentada no aplicativo - agora diz "você pode precisar mostrar seu NHS COVID Pass em locais que optaram por usar o serviço".