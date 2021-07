Parece que a Apple está remando em seu grande redesenho do Safari

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple estreou um redesenho de seu navegador Safari em sua conferência de desenvolvedores em junho.

As mudanças foram imediatamente controversas, com a versão do iOS particularmente causando alguma consternação, pois uma nova barra de endereço na parte inferior da tela fez com que alguns sites ficassem quase inutilizáveis.

No macOS e no IPadOS, a Apple tornou as guias mais compactas, aglomerando-as na parte superior da tela, que você pode ver aqui.

Agora parece que o feedback sobre isso causou uma mudança de opinião, já que no iPadOS e no macOS a nova aparência agora é opcional (veja a foto principal acima).

Nas configurações do Safari, agora você pode habilitar a Barra de abas compactas como uma opção.

Claro, é por isso que o teste beta vale a pena. No entanto, parece que a barra de endereço está lá para ficar na parte inferior da tela no iOS, uma vez que a Apple continuou a fazer alterações, como colocar o botão de compartilhamento próximo à barra de endereço em vez de em um pop-up. O botão recarregar também está próximo ao URL. Um toque longo na barra de endereço agora mostra os favoritos.

A nova barra definitivamente requer uma mudança de mentalidade do usuário, então será interessante ver como ela se sai quando chegar às mãos de mais usuários em setembro / outubro, quando as novas atualizações de software forem lançadas. Como você pode ver no exemplo aqui, ele entra em conflito com alguns elementos do site que você obtém em muitos sites para celular, como o anúncio.

