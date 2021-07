Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple removeu vários dispositivos de sua lista de compatibilidade do Apple Music Spatial Audio com Dolby Atmos.

O iPhone XR, iPad mini 5, iPad Air 3 e iPads de 6ª a 8ª gerações não são mais listados como capazes de reproduzir áudio espacial com Dolby Atmos através de seus alto-falantes embutidos.

Isso significa que você só pode fazer isso se possuir um iPhone XS ou superior (não o iPhone SE), iPad Pro de 12,9 polegadas de 3ª geração ou posterior, iPad Pro de 11 polegadas ou iPad Air de 4ª geração.

Por que os outros apareceram na lista originalmente, não sabemos. No entanto, se você possuir um desses dispositivos, não perderá muito de qualquer maneira.

As mixagens Dolby Atmos são projetadas para configurações multicanais ou, se nenhum estiver disponível, fones de ouvido que fazem uma boa tentativa de virtualizar a experiência - como os próprios AirPods da Apple , AirPods Pro, AirPods Max e alguns fones de ouvido Beats. Não foi projetado para ser tocado da melhor maneira possível em minúsculos alto-falantes estéreo.

Você pode obter um ligeiro aumento de desempenho em dispositivos compatíveis, mas será tão pequeno que você também pode tocar uma mixagem estéreo padrão.

Engraçado, embora as páginas de suporte da Apple tenham removido alguns dispositivos de marca própria mais antigos, ela adicionou o Android - com áudio sem perdas e Spatial Audio com Dolby Atmos agora disponível no sistema operacional rival .

As melhores ofertas de banda larga: Grátis £ 110 MasterCard c / BTs 67Mb por £ 31,99 / m Por Rob Kerr · 23 Julho 2021