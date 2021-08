O Apple Music vale a pena? Explorado o serviço de streaming da Apple

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O streaming de música é apenas parte da mobília agora - estamos todos tão acostumados a poder pular em nosso telefone e colocar algumas músicas nele que achamos que é normal.

Dito isso, pode ser tão difícil como nunca saber qual serviço de streaming é a melhor opção para você. Afinal, agora existem tantos no mercado. Se você é um usuário do iPhone, no entanto, o Apple Music é um pouco óbvio - descubra o que torna o serviço tão impressionante, bem aqui. Antes de fazer isso, porém, não durma no fato de que agora você pode obter um teste de três meses totalmente grátis!

Qualidade de áudio inacreditável

A Apple levantou o jogo recentemente quando anunciou não apenas que o Apple Music teria áudio sem perdas, mas também que a nova qualidade viria sem nenhum custo extra para seus assinantes.

Isso significa que, se você estiver ouvindo com um par de fones de ouvido de alta qualidade, ouvirá partes de suas faixas favoritas que não poderia escolher antes e perceberá detalhes que antes seriam difíceis de discernir. Há muito entusiasmo por trás do áudio sem perdas, por um bom motivo - é uma atualização bem importante quando você tem acesso a ela.

O fato de a Apple Music oferecer a você como padrão é uma grande vantagem em alguns de seus concorrentes, muitos dos quais cobram mais pelo privilégio.

O ecossistema da Apple

Vamos ser claros - se você é um usuário de telefone Android, o Apple Music ainda é uma ótima opção, com a mesma biblioteca incrível e preços excelentes.

Se você está por dentro do ecossistema de produtos da Apple, no entanto, ele realmente se torna algo ainda mais especial. Mover-se entre um iPhone, Mac, Apple Watch ou iPad já é perfeito e impressionante, mas quando sua música vem com você, a cada passo do caminho fica ainda melhor. Baixar suas músicas para um Apple Watch para que você possa executá-las ou tocar seu iPhone em um mini HomePod para transferir a reprodução para o seu alto-falante - há várias maneiras de funcionar perfeitamente.

Uma enorme biblioteca

Claro, parte do que torna o Apple Music tão bom é um pouco mais óbvio - a enorme biblioteca de músicas, artistas, álbuns e listas de reprodução que ela tem que recorrer, com mais de 75 milhões de músicas no total e mais sendo adicionadas o tempo todo.

Isso significa que você está quase certo de encontrar seus artistas favoritos lá com discografias completas, mas também que é muito fácil descobrir novos talentos e joias escondidas. Isso se torna ainda mais agradável como um processo pelas brilhantes estações de rádio da Apple, incluindo a excelente Music 1, que o fará vibrar durante todo o dia de trabalho.

Grande valor

Claro, uma grande parte do julgamento quando se trata de escolher um serviço de assinatura é descobrir o que representa o melhor valor para você.

A Apple também se saiu muito bem nessa frente, felizmente. Em primeiro lugar, você pode obter uma avaliação gratuita de três meses para experimentá-lo por um longo período de tempo para descobrir se é certo para você.

Uma vez feito isso, porém, o preço é bom e fácil. Um plano individual custa £ 9,99 ou $ 9,99 por mês , enquanto um plano Família, que cobre até seis pessoas, custa £ 14,99 ou $ 14,99 por mês. Finalmente, os alunos podem obter um plano solo por apenas £ 4,99 ou $ 4,99. Este é um valor excelente, mas ser capaz de agrupá-lo em uma assinatura do Apple One para obter acesso ao Apple News, Apple TV + e muito mais o torna ainda mais atraente.